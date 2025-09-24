Zamora contará con un mercado medieval que incrementa la cifra de puestos

El mercado medieval del Cerco de Zamora reunirá 80 puestos de artesanía, 20 más que el pasado septiembre y dos de ellos de Zamora, distribuidos entre la rúa de los Francos, desde la altura de la iglesia de la Magdalena hasta la plaza de la Catedral, donde estarán ubicados con los puestos de comida, aunque la decoración estará situada desde la Plaza Mayor.

La actividad, que abre sus puertas desde el jueves día 25 al domingo 28 de septiembre, contará con una amplia animación integrada por pasacalles, espectáculos de dragones, música, talleres temáticos y la presencia de soldados en la parte trasera de la Catedral.

El responsable de la empresa Balconet explicó que todas las propuestas “están dirigidas a todos ellos públicos, sobre todo a los niños, porque hay juegos de ingenio, hay talleres participativos, atracciones artesanales, hay duendes también para los peques, y por otra parte, música, puesto que hay conciertos en la Plaza de la Catedral así como pasacalles musicales y pasacalles teatrales” enumeró. Además, añadió que “hay dos eventos que acompañamos con la caballería, que es la inauguración y el último, el del entierro” de los hijos de Arias Gonzalo.

Junto al mercado habrá actuaciones complementarias a cargo de seis grupos de teatro de la ciudad. “Seis actuaciones que consistirán o bien en rutas teatrales, paseos comentados por el casco histórico, o actuaciones en la Plaza de la Catedral, o, como es el caso del último día, el entierro de los hijos de Arias Gonzalo” precisó el concejal de Promoción Económica David Gago.

Representaciones teatrales

Las representaciones comienzan el jueves 25 a las 21.00 horas con “El Cerco de Zamora según el pueblo” a cargo de Fantasía Teatro desde el arco de doña Urraca. El relevo lo tomará el viernes Atrezzo Teatro a las 21.30 horas en la plaza de la Catedral con “Zamora la bien cercada”, mientras que el sábado, en los Jardines del Castillo a las 22.00 horas, La Tijera pone en escena “La senda del triunfo” y el domingo habrá dos espectáculos, Juan del Enzina y Natus, en la plaza de la Catedral a las 19.00 horas, representan “¿Historia de una traición?” y a las 20.00 horas desde el Castillo hasta la plaza de San Martín, Capitonis Durii pone en escena “Entierro de los hijos de Arias Gonzalo”.

“Es una cita de las que se esperan en Zamora con ganas, con ilusión, que convierten a la ciudad y a toda la parte histórica en un lugar para disfrutar de las tradiciones del medievo, para realizar compras, para disfrutar de las tabernas y de la gastronomía” esgrimió David Gago, quien aludió a que el mercado del Cerco de Zamora tiene lugar en septiembre “ya que en torno a esta fecha de principios, finales de septiembre, principios del mes de octubre, se produjeron todos los hechos”.

Programa

programa / cedida