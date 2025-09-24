El XIV Festival de la Máscara en Zamora bate el récord de grupos participantes

37 mascaradas exhibirán su singular esencia en el XIV Festival de la Máscara que la Diputación de Zamora organiza el sábado 27 de septiembre. "Uno de los desfiles más importantes que hay en la Península Ibérica, solo comparable con el de Lisboa, en el que este año se ha batido un récord absoluto tanto en el número de mascaradas como en número de participantes", destacó el diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

En total, serán más de medio millar de participantes los que formarán parte de un desfile que se iniciará a las 18.00 horas desde la Plaza de la Marina, para continuar por Santa Clara, la Plaza de Sagasta, Plaza Mayor y Plaza de Viriato, donde está previsto que finalice sobre las 19.30 horas.

La cita crece pasando de 30 grupos a 37 con la destacada presencia de grupos como la Vaca Antrueja de Pereruela o las Máscaras del Antruejo de Cimanes del Tejar, de León o las Vaquillas del Carnaval de Santo Tomé del Puerto en Segovia. De Portugal, vuelven también el Carocho i Bielha de Costantin, de Miranda de Douro o los Caretos de Lazarim. Del total de grupos, 16 proceden de Portugal, 14 de la provincia de Zamora y 7 de otros lugares de España.

Tras el desfile, la Diputación de Zamora organizará una cena de hermandad para todos los grupos en las instalaciones del recinto ferial de Ifeza.

"Animamos a todos los zamoranos a que vengan a ver esta actividad cultural que pone en valor una de las tradiciones más antiguas que se dan fundamentalmente en nuestra provincia y en la zona de la raya con Portugal y que se mantiene desde la época pre-romana", indicó López de la Parte.