Vecinos y escolares deciden el futuro de una plaza en Pinilla

La plaza de las Canteras de Raposo, ubicada en el barrio de Pinilla, será mejorada con un diseño que surgirá a partir de los talleres participativos con vecinos y alumnos de los centros educativos radicados en el barrio mediante el nuevo proyecto bautizado como "Soñando plazas".

El concejal Participación Ciudadana, Pablo Novo, indicó el martes que en estos momentos el espacio, que limita con la calle de Peñausende y la avenida de Salamanca, es "una gran superficie pavimentada en hormigón, un espacio frío que no cuenta con más allá de algún árbol y los suministros municipales".

El edil añadió que se trata de un "gran espacio que tiene mucho potencial de intervención y que se encuentra contiguo al parque situado en la misma plaza".

Con la iniciativa de "Soñando plazas" que sigue la estela de "Soñando parques" , impulsarán la realización de talleres participativos tanto con la asociación de vecinos como con los centros escolares del barrio, como "principales agentes sociales del barrio mediante el cual diseñar una intervención urbanística de carácter tanto ornamental como medioambiental".

Parque existente en la zona. / Alba Prieto

Desde el punto de vista del concejal de Izquierda Unida uno de los aspectos a tener en cuenta en las actividades pasa por plantearán cómo conjugar "una zona completamente libre para las actividades que pueda organizar desde la asociación de vecinos, como son las propias fiestas del barrio u otras actividades culturales, e integrar el parque a través de una especie de corredor verde con distintos elementos".

Diálogo intergeneracional

La actividad "Soñando Plazas" pretende convertirse en "un espacio de diálogo intergeneracional, donde las distintas necesidades, tanto de niños como de jóvenes, adultos y mayores se escuchen, se complementen y den forma a una visión compartida de la ciudad" subrayó Pablo Novo.

El proyecto pretende fomentar la participación ciudadana, promover la cooperación intergeneracional así como impulsar la sostenibilidad urbana, favorecer la inclusión social y la accesibilidad universal sin olvidar el reforzar la identidad del barrio y el sentido de pertenencia al mismo, además de estimular valores comunitarios y generar, con ello, un impacto real en la calidad de la vida urbana.

El concejal de Participación Ciudadana durante la presentación del proyecto. / Cedida

Las aportaciones recibidas por parte de las distintas generaciones en los talleres participativos servirán de base para la redacción del proyecto definitivo, que finalmente será licitado para proceder a su ejecución y "esperemos comenzar su desarrollo en lo que resta de año", avanzó.

El titular de Participación Ciudadana ahondó en que la experiencia piloto de "Soñando plazas" continuará. "No lo vamos a circunscribir exclusivamente a esta iniciativa, sino que tendrá una continuidad en función de su desarrollo para otras intervenciones en espacios públicos" con el deseo de "seguir avanzando hacia una ciudad para extender el modelo a otras plazas y espacios públicos de Zamora, para construir ciudad de abajo" y recuperar las plazas como "lugares verdes, sostenibles, seguros, más acogedoras y como espacios de convivencia".

Pablo Novo, además, adelantó que, en colaboración con la asociación de vecinos de Peña Trevinca, se renovarán "integralmente" los parterres de Peña Trevinca "sobre todo de la subida que lindaría después con la calle de Río Manzanas, que se encuentra en un estado bastante mejorable".

