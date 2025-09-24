Los robots sociales que llegan a Zamora

Tener un robot Reachy de tecnología francesa permite a través de unas gafas de visión de realidad mixta interactuar a distancia con una persona mayor que viva sola, hablar con ella e incluso ordenar al robot que le lleve agua o le haga alguna tarea. Es parte del futuro de la robótica al servicio de los cuidados que ya es presente en el Foro Nacional de Salud y Bienestar celebrado en el teatro Ramos Carrión de Zamora. Gracias a que tiene código abierto, este robot se puede reprogramar para realizar distintas funciones y en eso trabaja la empresa tecnológica Cartif, una de las organizadoras del foro.

A la parte expositiva del encuentro también llevó los andadores inteligentes y los inodoros asistidos que fabrica en el HUB tecnológico de la Aldehuela. Igualmente, mostró otros humanoides, como dos G1, unos robots bípedos, capaces andar y manipular las manos, lo que también les permite llevar o levantar cosas, según explicó el investigador de Cartif Héctor Urueña. Esa tecnológica asentada en Zamora también mostró un robot Temi de tecnología china y otro similar del que ha desarrollado un primer prototipo y que en un futuro puede estar llamado a fabricarse en serie en el HUB de la Aldehuela. Aunque aún es pronto para ello, el nuevo Temi "made in Spain" se está programando para que puedan realizar funciones de acompañamiento, de ocio, diálogo, entrenamiento cognitivo mediante juegos o rehabilitación. "Es un diseño hecho íntegramente por nosotros, es un prototipo, nos quedan muchas cosas que mejorar, la idea es tener un robot plenamente autónomo", señaló Urueña.

Expositor de ayudas técnicas personalizadas con impresoras 3D. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En otro de los expositores del foro el protagonista fue Nao, otro modelo de robot, este de pequeño tamaño, pero capaz de mover brazos y piernas, hacer yoga o bailar al ritmo de la música. Se utiliza para guiar sesiones de rehabilitación tanto en el área pediátrica como con personas de la tercera edad hospitalizadas, así como con personas con lesiones medulares graves.

Otras empresas presentes en el área expositiva del evento mostraron desde cabinas de hidroterapia accesibles, hasta una plataforma inmersiva de realidad virtual que ayuda en la rehabilitación tras sufrir un ictus o un software para residencias que permite adaptarse a las preferencias de quienes ingresan en el centro residencial para que noten lo menos posible el cambio. También se exhibieron ayudas técnicas y productos de apoyo realizados a medida con impresoras 3D o software sanitario que permite visualizar radiografías en tres dimensiones.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, uno de los promotores del foro celebrado en Zamora, dio cuenta de algunos de los proyectos de realidad virtual y aumentada, simulación y aplicaciones mejoradas con inteligencia artificial. El director general de ese instituto, Javier Sedano, declaró que apuestan por una tecnología que permite tener monitorizadas a las personas mayores, ya que "con siete signos se les pueden predecir casi todas las enfermedades fundamentales", y eso permitiría "reducir costes y atención directa". Sobre el futuro de los cuidados, el subdirector de Cartif, Sergio Sanz, advirtió que necesitarán "un aporte extra de tecnología que estamos tratando de llevar a cabo".

Ese futuro pasa por la implantación de la robótica en el ámbito del hogar y de las residencias de mayores, la domótica, la sensorización de la vivienda o el uso de la inteligencia artificial para facilitar la vida de personas con dependencia o con enfermedades cognitivas. Retos que Cartif afronta con apoyo de la Junta. El Gobierno regional, según apuntó Isabel Blanco, ha aprovechado los fondos europeos y ha sido capaz de "adelantarse, innovar y aprovechar esos recursos para mejorar la vida de las personas mayores y dependientes".

