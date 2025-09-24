¿Quieres denunciar una baldosa suelta o una papelera rota? Así puedes expresar tus quejas al Ayuntamiento de Zamora

En muchas ocasiones, el mobiliario urbano de la ciudad de Zamora sufre desperfectos, ya sea por actos vandálicos o por imprudencia de los vehículos que transitan por las calles adyacentes. Este último factor parece que ha sido el desencadenante de una papelera situada en la calle Santa Teresa con Regimiento de Toledo, justo en la acera de enfrente del Café Arago. Un lector nos envía el estado de este depósito, en una posición tan inclinada que dificulta su utilidad.

Línea Zamora. / Web https://lineazamora.es/

En este punto, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zamora dispone de la página web lineazamora.es en la que, además de apuntarte a talleres, pedir cita para algunos servicios municipales o reservar el uso de instalaciones deportivas, también existe un apartado para comunicar desperfectos, averías o incidencias en el mobiliario urbano, como una farola, un bache, señales, arbolado, un semáforo, etcétera. Si lo deseas, puedes acceder directamente desde aquí: https://avisos.lineazamora.es/.

Línea Zamora Avisos. / Web https://avisos.lineazamora.es/

En la web, para elevar tu queja solo tendrás que indicar un nombre, facilitar una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, además de tu queja, que podrás redactar en el apartado "comentario". Además, podrás indicar el lugar exacto de la incidencia, es decir, la ubicación de esa papelera rota o baldosa suelta. De igual modo, también podrás adjuntar una foto del desperfecto que quieras poner en conocimiento del Ayuntamiento para ofrecer todos los detalles posibles.