Una de las principales arterias de Zamora reduce sus plazas de aparcamiento desde este miércoles

Septiembre es un mes muy activo en Zamora. Después de que los pueblos tomasen el protagonismo durante el verano con sus fiestas patronales, la actividad se traslada hasta la capital con un sinfín de actos. Una lista de eventos que hacen de la vida de los zamoranos algo más entretenido, pero que en algunos casos también complican el día a día de otros muchos ciudadanos. Es el caso de esta semana, cuando una de las principales arterias de la ciudad vea reducido su número de aparcamientos debido al espacio que se debe dejar para los participantes en una nueva edición del Mercado Medieval.

Los carteles de 'Prohibido Aparcar' han aparecido durante la última noche, pues las limitaciones entraban en vigor a partir de las 08:00 de este miércoles, 24 de septiembre. En el impreso, se podía leer que "Con motivo del Mercado Medieval, se prohíbe el estacionamiento en esta vía", en referencia al lateral de Avenida de la Feria junto a la muralla. La prohibición se extenderán hasta las 23:00 de este próximo domingo, 28 de septiembre, una vez finalizado el evento que llevará al Casco Antiguo a tiempos pasados. La Policía Local de Zamora, además, explica que "los vehículos que incumplan serán retirados con grúa".

Mercado Medieval 2025

Este jueves, 25 de septiembre, el Mercado Medieval abrirá sus puertas desde las 18:00 hasta las 23:00 horas con un gran desfile inaugural en torno a las 19:00 horas. Como en ediciones anteriores, además de los numerosos puestos de artesanía que se instalarán por las calles del casco antiguo, también se desarrollarán talleres de oficios tradicionales que trabajarán la lana y el cuero. Asimismo, también se harán demostraciones de elaboración de perfumes y manuscritos. Por otra parte, también habrá un rincón infantil con talleres para los más pequeños, un tiovivo y una ludoteca, entre otras actividades. Tampoco faltarán los tradicionales torneos de caballeros cada día a las 12:30, 14:00, 18:00 y 20:00 horas.