Todo preparado para la gran noche de Raphael en Zamora

Todo listo para disfrutar de la gran noche del cantante Raphael, uno de los principales protagonistas de los conciertos organizados por la Fundación Caja Rural de Zamora. La cita será el viernes 26 de septiembre en el recinto Ifeza, a partir de las 21.30 horas. Previo a la actuación del intérprete de temas tan famosos como "Yo soy aquel", "Que sabe nadie", "Escándalo" o, la mítica, "Mi gran noche", se subirá al escenario el grupo madrileño La Poptelera. Tras Raphael, cerrará la noche Ricky Galende con una sesión tributo a los 80 y la Macrodiscoteca Renovation Experience. Conciertos para todos los públicos a los que se podrá acceder de manera gratuita sin necesidad de contar con ningún tipo de invitación.

Evento que ha despertado un gran interés por lo que se espera una gran afluencia de público. Para facilitar el acceso a todos los asistentes, se ha habilitado un parking disuasorio gratuito en una explanada, propiedad de la Diputación de Zamora. Espacio contiguo al recinto ferial que tendrá una capacidad de 2.000 plazas y que estará abierto desde las 20.00 horas.

Para los que prefieran dejar su coche en casa, la organización también da la posibilidad de hacer uso de los autobuses gratuitos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. Servicio que estará en funcionamiento desde las 20.30 horas hasta las 06.00 horas con traslados frecuentes de ida y vuelta. La salida será desde la calle Leopoldo Alas Clarín (junto al edificio de la Junta de Castilla y León).

"Transmitir a todos los zamoranos y a quienes vengan que va a haber aparcamiento y también hay autobuses, por lo que no hace falta que vayan pronto porque va a haber sitio para aparcar", señala Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural de Zamora. De este modo, el responsable de la Fundación de la entidad quiere transmitir "tranquilidad" con el fin de que no se provoque ningún caos en un evento que tiene un aforo máximo de 15.500 personas.

El programa de la velada se iniciará a las 21.00 horas con la apertura de puertas, continuando con La Poptelera a las 21.30 horas. La actuación de Raphael será a las 23.00 horas, mientras que Ricky Galende llegará a las 00.30 para cerrar, desde la 1.15 horas, con Renovation Experience.