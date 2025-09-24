Una menor zamorana acusa a su padre: "Iba a mi cuarto de madrugada y me tocaba"

La joven que acusa a su padre de agresión sexual contó ayer en la Audiencia de Zamora que "entraba de madrugada a mi dormitorio y me tocaba por encima del pijama las tetas, el culo y la vagina. Él creía que estaba dormida pero siempre estaba despierta, yo entraba en pánico y no sabía qué hacer". La menor tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos en 2022 y convivía junto con su hermano más pequeño, con su padre y la pareja de este durante toda la semana porque su madre trabajaba como interna en una casa.

Al ser preguntada por la frecuencia de estas agresiones sexuales precisó que "eran dos o tres veces por semana" y que su padre lo hacía de tal manera que su hermano, con quien compartía la cama, no se percataba de nada. El progenitor procesado, de iniciales JF.G.L., negó los tocamientos y sostuvo que si entraba en la habitación de madrugada era para despedirse de su hija y de su hijo porque se iba a trabajar.

Manifestó no entender por qué su hija, con la que le unía una buena relación desde niña, como ella mismo admitió ayer, le acusaba de estos delitos, "me gustaría que me lo explicara", indicó al tomar la última palabra, si bien lo achacó a que pretendía ser menos permisivo con ella tras descubrir fotografías de ella en ropa interior en Instagram y conversaciones en las que hablaba de fumar marihuana y de tener relaciones sexuales. Tanto la menor como su madre negaron la existencia de esas imágenes "no tengo móvil ni Instagram", apuntó la joven que describió la angustia que le provocó el comportamiento de su padre, "sigo en terapia después de tres años", tratamiento que comenzó en junio de 2023, tras interponer la denuncia. "No dormía, subí de peso, me ponía ropa ancha porque mi cuerpo ya no me gustaba, y en los estudios comencé a ir supermal cuando nunca había tenido problemas".

El acusado no logró convencer a la Fiscalía: mantuvo los 8 años de prisión para el imputado, quien negó la acusación e insistió en que solo iba a despedirse antes de salir de casa para ir a trabajar de madrugada. Esa prohibición implica que este no podrá aproximarse a menos de mil metros al domicilio de la joven, centro de trabajo o estudios ni a lugares que frecuente su hija. Pide que se condene a JF.G.L. a no poder ejercer oficio o profesión relacionada con menores de edad, retribuida o no, durante 5 años al salir de prisión y a libertad vigilada durante 10 años.

La indemnización a su hija sería de 6.000 euros, una cifra muy inferior a los 50.000 que pide la acusación particular que exige 9 años de prisión y la retirada por 20 años de la patria potestad de la hija de 3 años y del hijo de 15 años. Coincide en el resto de penas con la Fiscalía pero eleva a 10 años la duración de cada una.

La defensa apeló al escueto relato de la denunciante que impide realizar una prueba de credibilidad de y pede que se aplique el principio de in dubio pro reo y se absuelva a su cliente por falta de pruebas.