Medio millar de alumnos de Zamora reciben sus diplomas de inglés y francés
Durante el pasado curso, el Centro de Idiomas del Colegio Universitario contó con 1.550 alumnos
A. A.
Más de 429 alumnos y alumnas del Consorcio Centro de Idiomas de Zamora, dependiente de la Diputación de Zamora, han recibido recientemente sus diplomas acreditativos de inglés Cambridge y de francés en un acto celebrado en el Teatro Ramos Carrión.
En el primer turno, alrededor de 122 pequeños grandes estudiantes de nivel Starters recogieron orgullosos sus diplomas. En el segundo turno, fueron protagonistas los 307 alumnos de niveles Flyers, Key (A2), Pet (B1), First (B2) y francés. "Un día lleno de ilusión, de familias orgullosas y de alumnos que demuestran que con esfuerzo y dedicación se abren puertas al futuro", explican desde la Diputación.
Durante el curso académico 2024-2025, el Consorcio Centro de Idiomas ha contado con 1.550 alumnos en inglés, francés, portugués y alemán, con el apoyo firme de la Diputación de Zamora. Y seguimos creciendo: de cara al curso 2025-2026 ya se han matriculado 1.458 estudiantes (1.301 menores y 157 adultos), que iniciarán las clases a partir del 1 de octubre en las instalaciones renovadas del Colegio Universitario.
