Manuel Garrote "Sopalajo", pregonero de la Virgen de los Herreros

Mercado medieval, concierto de Raphael gracias a la Fundación Caja Rural, desfile de mascaradas, Día del Vecino, carrera de la Guardia Civil... Zamora se prepara para vivir un nuevo e intenso fin de semana durante los días 27 y 28 de septiembre. El domingo, además, tendrá lugar la tradicional fiesta de la Virgen de los Herreros.

La popular calle de fiesta y de tapeo vivirá su jornada festiva por excelencia con el ambiente de las peñas de San Pedro y la música de charanga. A las 13.00 horas está prevista la concentración en la Plaza Mayor y minutos más tarde los participantes descenderán por la querida calle para ofrecer flores a la Virgen en su pequeña hornacina. Este año, los bares participantes ofrecerán vino, cerveza o sangría y tapa por tres euros. Además, se repartirán 2.300 pañoletas.

En esta decimoséptima edición, Manuel Garrote, más conocido como "Sopalajo", será el encargado de realizar el pregón a la Virgen de los Herreros. El joven acaba de finalizar su peculiar reto de 600 kilómetros por el Camino de Santiago, ejecutado para visibilizar su proyecto de hotel basado en 'El Señor de los Anillos'.

Zamora. Virgen de los herreros / Alba Prieto / LZA

Un pregonero con raíces zamoranas

Nacido en Zamora y natural de Coreses, Manuel Garrote "Sopalajo" mantiene un fuerte vínculo con su tierra: "Aunque llevo 11 años viviendo fuera, nunca he quitado el padrón de mi provincia porque siempre he sabido que volvería", destaca.

A través de sus redes sociales, bajo el nombre de "Sopalajo" —en homenaje a las tradicionales sopas de ajo—, ha difundido la cultura, gastronomía y recursos naturales de Zamora, convirtiéndose en un embajador digital de la provincia. Su compromiso se refleja también en el podcast "poZcas", que dirige junto a la arquitecta Bea Barrio y el profesor Javier García. En este espacio analizan con humor crítico la actualidad zamorana, con el objetivo de reivindicar la identidad provincial y animar a la recuperación de población en Zamora.

Cartel de la Virgen de los Herreros. / R. L.

Invitación a la participación

El presidente de la Asociación de Hosteleros de los Herreros, Rafael Lorenzo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en los actos programados y acompañar a Manuel Garrote "Sopalajo" en una jornada de tradición, cultura y hermandad en torno a la Virgen de los Herreros. Además, ha realizado una invitación especial a todas las peñas de Zamora para que se sumen a la celebración y aporten el colorido y la alegría que siempre las caracteriza.