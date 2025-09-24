Guarido anuncia un nuevo aparcamiento gratuito… y la polémica no tarda en llegar: "Sociedad paleta y anticuada"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anunciaba hace unas horas en redes sociales el inicio de los trabajos para habilitar un nuevo aparcamiento gratuito en una parcela situada en el entorno del centro escolar Río Manzanas. La capacidad estimada de vehículos oscila entre las 100-130 plazas gratuitas.

Tal y como ha informado Guarido, este solar hasta ahora estaba sin uso y formaba parte del patrimonio municipal de dotación comunitaria. Según el alcalde, la actuación responde a una demanda larga del vecindario, generada especialmente por la necesidad de más plazas de estacionamiento en la zona escolar y el entorno residencial.

Comienzo de los trabajos del nuevo aparcamiento en Zamora / Cedida

Varios zamoranos han querido pronunciarse sobre el nuevo proyecto del Ayuntamiento escribiendo directamente en el apartado de comentarios de la publicación del alcalde. La mayoría apoya la idea, pero, como siempre, también hay voces contrarias al nuevo aparcamiento.

"Los vecinos de la zona te lo agradecemos, ya que, aunque vivamos en el quinto pino, también tenemos coche y es un barrio donde vivimos gente obrera con muchos vehículos industriales que necesitan espacio para aparcar. No todo es el centro", ha escrito una usuaria.

"Creo que el peor uso que se le puede dar a un espacio natural es el de aparcamiento, sobre todo porque no hace falta", comenta un hombre en el apartado de respuestas. "Sería infinitamente mejor un espacio de árboles y parterres", ha asegurado. Otro considera "una lástima" que el espacio no se haya utilizado para hacer un pabellón "en condiciones" para los alumnos del colegio.

Una usuaria ha apostillado lo siguiente: "Quitar un campo de futbol pegado al colegio y hacer un aparcamiento nos define como una sociedad paleta y anticuada, adoradora del coche y poco respetuosa con la infancia, a la que se le arrebata el espacio cruelmente, incluso en su territorio. Guarido, ¿no se te ocurría otro destino para ese espacio? Todo el barrio tiene garajes", ha comentado.