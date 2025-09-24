El grito desesperado de una madre con un hijo autista en Zamora: "Esa mirada de la sociedad..."

"A veces la mirada de la sociedad duele más que cualquier diagnóstico". Son las duras palabras que salen de la boca de una madre con un hijo autista en Zamora que ha decidido levantar la voz para "hablar desde el corazón, ese lugar donde conviven el amor más profundo y el dolor más injusto que se puede", apunta en referencia a una condición del neurodesarrollo que acompañará a su pequeño toda la vida.

Una de las características del TEA son las estereotipias, es decir, movimientos, sonidos o repeticiones de palabras y frases que se manifiestan de forma rítmica y repetitiva. En realidad, son la forma que tienen estas personas para autorregular sus emociones, sean del tipo que sean. Sin embargo, "esto parece incomodar a algunas personas, que lo miran mal sin darse cuenta de que detrás de esos ruidos hay un niño que merece jugar, aprender, correr, equivocarse y soñar como cualquier otro". Las miradas que observa a su alrededor "hieren como un cuchillo", lamenta.

Llamamiento a la reflexión

La madre hace un llamamiento a la reflexión a todas esas personas que "preferirían que estos niños estuvieran apartados en un centro, encerrados o invisibles para no incomodar". La paradoja llega cuando "a la sociedad se le llena la boca con palabras como inclusión, respeto o diversidad", pero cuando se encuentran con un niño con autismo de grado 1, 2 o 3 "se escandalizan e incomodan". En realidad "es como si aceptáramos lo diverso hasta que esa diversidad grita, se mueve distinto o expresa su mundo de manera diferente".

L. G. / T. S.

El día a día

El autismo, a veces, es invisible porque no hay una silla de ruedas o una evidencia física de por medio. Eso hace que sea más difícil de entender y lleva a que "se le cierren las puertas del deporte, que no le inviten a cumpleaños o que en la escuela lo dejen apartado porque no encaja", hasta el punto de "hacernos sentir que su lugar es otro alejado de los demás". Ese día a día acaba convirtiéndose para esta madre en "una lucha muy dura al tener que demostrar continuamente que tu hijo merece estar en el mismo lugar que otro, sin etiquetas".

El amor de una madre es "el que me lleva a escribir estas palabras" porque "no quiero que él ni ningún niño con discapacidad tengan que vivir escondidos". La verdadera inclusión "empieza cuando dejamos de mirar con juicio y empezamos a mirar con empatía y humanidad".

AGENCIA ATLAS

El grito desesperado

A veces el amor de la familia no es suficiente, por eso esta madre grita con la esperanza de que "la sociedad no dé la espalda a los niños que más necesitan ser abrazados, que dejen de asustarse de lo diferente porque en ellos también hay futuro, alegría, talento y derechos".