Las familias aumentan su ahorro y su deuda, y ponen freno al consumo

En la actualidad, los hogares castellanos y leoneses están aumentando acompasadamente su ahorro y su deuda, acumulándose el ahorro en las rentas más altas, mientras las más medias y bajas no pueden llegar a fin de mes. Una realidad a la que se une que el aumento del ahorro es dinero que no repercute en el consumo, lo que está provocando un descenso de la actividad económica que impacta directamente en sectores como el comercio minorista, cada vez más débil, y el sector servicios.

Esta es una de las conclusiones que ofrece el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2025, realizado por el Servicio de Estudios Económicos (Ecova Estudios) en el cual se constata que la política económica de los últimos años ha estado fundamentada en el gasto público, el déficit y el endeudamiento, "en algunos momentos necesarios para poder mantener la economía como fue la pandemia o el inicio de la guerra Ucrania-Rusia", destacó Juan Carlos De Margarida, director del órgano. "El desmedido gasto público crea un trampantojo donde el crecimiento económico a corto plazo se impulsa en detrimento de la inversión privada, verdadero resorte del crecimiento económico en el medio y largo plazo", añadió. Hechos ante los que surgen retos como son "aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, deflactando el IRPF, bajando los impuestos estatales y subiendo moderadamente los salarios", apunta.

Falta de presupuestos para una gestión eficient

"Se deben realizar definitivamente, sin retrasos ni argumentaciones políticas estériles, reformas estructurales por parte del Gobierno nacional y regional, por lo que es necesario tener unos presupuestos actualizados y no parcheados, año tras año, que logren unas cuentas públicas adaptadas a las necesidades y realidades actuales en base a la austeridad y al sentido común del gasto". Así lo demandó el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida.

En este sentido, incidió en la necesidad de Castilla y León de contar con unos "presupuestos estatales para lograr actualizar sus presupuestos, al objeto de gestionar eficiente y eficazmente los servicios públicos con competencia autonómica que afectan directamente a la inversiones públicas y privadas". Por último, reseñó que, "aunque la economía regional crece, se tiene que mejorar el posicionamiento de la región en el ámbito nacional para atraer empresas innovadoras, así como para potenciar la innovación de las existentes".