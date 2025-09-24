Literatura
Esther Ferreira presenta un poemario en Zamora
La autora estará acompañada por Dolores Fidalgo y a Concha López en la librería LER
Esther Ferreira presenta su poemario bilingüe “Desnudos en la morera. Nus na Moreira”, este jueves 25 a las 20.00 horas en LER Zamora, dentro de los actos conmemorativos del cuarto aniversario de la librería zamorana.
“Desnudos en la morera”, una obra de poesía de la que es autora la alistana Esther Ferreira Leonís, una voz poética de Aliste, en un acto literario que fue un auténtico reencuentro “con lo que somos, con nuestra tierra y con nuestras raíces”. Un nuevo poemario que "es un abrazo a Aliste".
Este poemario representa un reclamo de la unión entre ambos lados de la Raya. Los poemas, en castellano y portugués, tiene como uno de los objetivos ayudar a despertar y reavivar las tradiciones de Aliste, que son valiosas y merecen ser protegidas. Las esencias tradicionales del libro, que tienen un pálpito significativo, están asociadas con la región de Aliste y su patrimonio cultural, explican.
Junto a la autora, Esther Ferreira, estarán la profesora de Lengua y Literatura, Lola Fidalgo, que es miembro de El legado de las mujeres y del Círculo Literario Margarita Ferreras, y Concha López Jambrina, profesora de portugués así como directora de Sabaria Editorial, editora de este libro, y traductora del volumen.
