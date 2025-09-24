Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

Esther Ferreira presenta un poemario en Zamora

La autora estará acompañada por Dolores Fidalgo y a Concha López en la librería LER

Esther Ferreira Leonis en la presentación de su nuevo poemario en la provincia.

Esther Ferreira Leonis en la presentación de su nuevo poemario en la provincia. / CHANY SEBASTIÃN

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Esther Ferreira presenta su poemario bilingüe “Desnudos en la morera. Nus na Moreira”, este jueves 25 a las 20.00 horas en LER Zamora, dentro de los actos conmemorativos del cuarto aniversario de la librería zamorana.

“Desnudos en la morera”, una obra de poesía de la que es autora la alistana Esther Ferreira Leonís, una voz poética de Aliste, en un acto literario que fue un auténtico reencuentro “con lo que somos, con nuestra tierra y con nuestras raíces”. Un nuevo poemario que "es un abrazo a Aliste".

Este poemario representa un reclamo de la unión entre ambos lados de la Raya. Los poemas, en castellano y portugués, tiene como uno de los objetivos ayudar a despertar y reavivar las tradiciones de Aliste, que son valiosas y merecen ser protegidas. Las esencias tradicionales del libro, que tienen un pálpito significativo, están asociadas con la región de Aliste y su patrimonio cultural, explican.

Junto a la autora, Esther Ferreira, estarán la profesora de Lengua y Literatura, Lola Fidalgo, que es miembro de El legado de las mujeres y del Círculo Literario Margarita Ferreras, y Concha López Jambrina, profesora de portugués así como directora de Sabaria Editorial, editora de este libro, y traductora del volumen.

