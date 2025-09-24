Día del Vecino en Zamora: hinchables, magia y chocolate con churros

Como cada año, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza) celebra su tradicional fin de semana festivo. Tras la actuación musical organizada en La Horta el pasado sábado, este fin de semana del 27 y 28 de septiembre los barrios volverán a llenarse de actividades deportivas, culturales y de ocio. Así, habrá hinchables para los más pequeños, torneos de juegos autóctonos, magia y chocolate con churros.

Sábado 27 de septiembre

09:30 h. Barrio AA.VV. Peña Francia. Campeonato de petanca tripletas. Lugar: Pistas Tres Árboles.

09:30 h. Barrio AA.VV. Peña Trevinca. Campeonato de rana. Lugar: La Josa.

11:00 h a 14:00 h / 16:00 h a 20:00 h. Centro Parque de la Marina. Castillos hinchables y kart de pedales. Lugar: Plaza de la Marina.

12:00 h a 14:00 h. Barrio AA.VV. San Lázaro. Talleres infantiles. Lugar: Plaza de la Puebla.

17:30 h. Asociación de Vecinos San Isidro Obelisco. Convivencia vecinal de inauguración de las pistas de juegos autóctonos del barrio de San Isidro. Promovido y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. Lugar: Calle Guimaré.

18:30 h. Barrio AA.VV. Vista Alegre. Magia para tod@s. Lugar: Pistas deportivas.

21:30 h. Convivencia socio-cultural del Día del Vecin@. Vecino del Año 2025. Nombramiento del Vecino del Año: Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora. Lugar: Restaurante Raíces, Coreses.

Domingo 28 de septiembre

17:00 h. Barrio AA.VV. Pinilla. Castillos hinchables. Lugar: Calle Cantón.

18:00 h. Barrio AA.VV. Cabañales. Hinchables, talleres infantiles y pinta caras. Lugar: Plaza Belén.

18:00 h. Barrio AA.VV. Carrascal. Actividades infantiles y chocolate con churros. Lugar: Plaza Carrascal.

17:00 h. Barrio AA.VV. Alviar. Castillo hinchable. Lugar: Calle del Roble (Bar El Almendro).