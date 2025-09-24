Degustación de chorizo y pan elaborado con harina zamorana, a favor de Cruz Roja

La primera Feria Solidaria del Embutido Zamorano ofrecerá a todos los que se acerquen a la Plaza Mayor de la capital una degustación solidaria de chorizo zamorano con pan elaborado con harina tradicional de Zamora. Apetitoso plato que tendrá un coste de 4 euros puesto que el dinero que se recaude irá destinado a Cruz Roja Zamora. La cita se prolongará de 11.00 a 15.00 horas el sábado 27 de septiembre.

Acción impulsada por Cruz Roja con el fin de recaudar fondos para sus programas de mayores, en concreto para reforzar su iniciativa Voces en Red, tal y como detalló la presidenta de la organización en la provincia, María José Mateos. "Con los mayores hacemos acompañamiento social, talleres y actividades que fomentan su bienestar físico y emocional y también estamos impulsando proyectos innovadores con tecnologías nuevas como es Voces en Red, que utiliza dispositivos de asistentes de voz para combatir la soledad no deseada, facilitando la comunicación y el contacto social a través de tecnología fácil de usar y el apoyo de voluntarios", enunció.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial. Además, los alumnos del Centro Integrado Ciudad de Zamora serán los encargados de elaborar el pan con la harina donada por Harina Tradicional Zamorana.

"Una feria que nos sirve para seguir promocionando la actividad económica en Zamora y que se une a todo el gran programa que hay construido en torno a este mes de septiembre y también en octubre, para hacer que la ciudad esté viva y que haya dinamismo en las calles", pronunció David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Evento que además "pondrá en valor uno de los productos con mayor calidad que tenemos en nuestra provincia como es el chorizo y que cuenta con ese área social en la que todos los fondos irán para Cruz Roja", comentó la técnico de Comunicación de Caja Rural, Laura Huertos.

Acto con el que se conseguirá también una importante promoción del producto, tal y como señaló Manuel Rodríguez, presidente de la Marca de Garantía del Chorizo Zamorano. "Todo lo que sea la promoción del chorizo en nuestra provincia para nosotros es un orgullo porque además también conseguimos dar mayor visibilidad a las marcas". En concreto, a 13 productores que se engloban en el marchamo.

Sinergia en favor de una buena causa que ensalzó Miguel Ángel Colino, de Harina Tradicional Zamorana. "Estamos encantados de poder colaborar con Cruz Roja y con el resto de marcas de garantía y de calidad de alimentos de Zamora porque además es positivo que colaboremos entre nosotros y con la ciudad en todos los actos que podamos", añadió.

Pan que será elaborado por los alumnos del ciclo de grado medio de Cocina y Gastronomía, lo que les "posibilitará hacer una práctica real y trabajar con productos de Zamora, de gran calidad", apreció Carlos Rubio, jefe de estudios del Centro Integrado Ciudad de Zamora. Estudiantes que también colaborarán como voluntarios durante el propio evento junto a miembros de Cruz Roja. "Todo esto que hacemos es posible gracias a los voluntarios que son parte imprescindible para llevar a cabo nuestros proyectos. Sin el voluntariado todo lo que hacemos sería dificilísimo porque hay un equipo técnico maravilloso, pero sin voluntarios no llegaríamos ni a una mínima parte de lo que podemos hacer", concluyó Mateos.