Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los conciertos en las terrazas de Zamora continúan pese al "fresco"

Programación para esta semana: tres actuaciones musicales gratuitas

Artista &quot;Kálamar&quot;.

Artista "Kálamar". / Terraza Fest - Frescos y Combinados

Isabel Rodríguez

Pese a que el verano ha llegado a su fin, el ciclo de conciertos y espectáculos gratuitos programados en las terrazas de los bares de Zamora 'Frescos y Combinados Terraza Fest' continúa su curso hasta el 12 de octubre. Tres son las propuestas musicales en vivo para la semana del 22 al 28 de septiembre, una el jueves y dos el domingo:

Jueves 25 de septiembre

  • 21:30 – 23:30 horas. Berlin Rock&Beer y Risko Café. Concierto de Folkabillies (Americana)

Domingo 28 de septiembre

  • 12:30 – 14:30 horas. Bar Puerta Nueva. Kálamar (Retroacústico)
  • 21:00 – 23:00 horas. Pub Numancia. Diego Gonçalves (Música Brasileña)

Noticias relacionadas y más

"Ven a brindar, cantar y dejarte llevar por la mejor música en directo. ¡Entrada libre, solo faltas tú!", publicitan los organizadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
  2. Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
  3. La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
  4. La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
  5. Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
  6. Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
  7. Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
  8. Dos hijos del alcalde de Codesal, a juicio por acorralar a ecologistas de Zamora que tuvieron que irse del pueblo

El XIV Festival de la Máscara en Zamora bate el récord de grupos participantes

El XIV Festival de la Máscara en Zamora bate el récord de grupos participantes

Guarido anuncia un nuevo aparcamiento gratuito… y la polémica no tarda en llegar: "Sociedad paleta y anticuada"

Guarido anuncia un nuevo aparcamiento gratuito… y la polémica no tarda en llegar: "Sociedad paleta y anticuada"

Degustación de chorizo y pan elaborado con harina zamorana, a favor de Cruz Roja

Degustación de chorizo y pan elaborado con harina zamorana, a favor de Cruz Roja

Los conciertos en las terrazas de Zamora continúan pese al "fresco"

Los conciertos en las terrazas de Zamora continúan pese al "fresco"

Google Discover estrena función: sigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA y no te pierdas nada

Google Discover estrena función: sigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA y no te pierdas nada

La Asociación Española contra el Cáncer propondrá a los dos MIR de Oncología una beca de una investigación en Zamora

La Asociación Española contra el Cáncer propondrá a los dos MIR de Oncología una beca de una investigación en Zamora

La AECC tiñe las calles de Zamora de verde para celebrar el Día Mundial de la Investigación en Cáncer

La AECC tiñe las calles de Zamora de verde para celebrar el Día Mundial de la Investigación en Cáncer

Esther Ferreira presenta un poemario en Zamora

Esther Ferreira presenta un poemario en Zamora
Tracking Pixel Contents