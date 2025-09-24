Los conciertos en las terrazas de Zamora continúan pese al "fresco"

Pese a que el verano ha llegado a su fin, el ciclo de conciertos y espectáculos gratuitos programados en las terrazas de los bares de Zamora 'Frescos y Combinados Terraza Fest' continúa su curso hasta el 12 de octubre. Tres son las propuestas musicales en vivo para la semana del 22 al 28 de septiembre, una el jueves y dos el domingo:

Jueves 25 de septiembre

21:30 – 23:30 horas. Berlin Rock&Beer y Risko Café. Concierto de Folkabillies (Americana)

Domingo 28 de septiembre

12:30 – 14:30 horas. Bar Puerta Nueva. Kálamar (Retroacústico)

21:00 – 23:00 horas. Pub Numancia. Diego Gonçalves (Música Brasileña)

"Ven a brindar, cantar y dejarte llevar por la mejor música en directo. ¡Entrada libre, solo faltas tú!", publicitan los organizadores.