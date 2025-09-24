La Asociación Española contra el Cáncer propondrá a los dos MIR de Oncología una beca de una investigación en Zamora

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Zamora impulsará la financiación de un proyecto de investigación en Oncología al servicio especializado de Zamora mediante una de sus becas, propuesta que se hará llegar a los dos residentes MIR adscritos o cualquiera de los profesionales que trabajan, dos especialsitas, en el Hospital Virgen de la Concha, ha avandado esta mañana María Hernández presidenta de la Junta Directiva con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer que ha sacado a las calles de la capital una campaña para que la ciudadanía reflexione sobre el papel trascendente de la ciencia para frenar esta dolencia.

Una vez presentado el proyecto de investigación científica, "la Asociación a nivel nacional estudia la viabilidad del mismo y decide otorgar la becas, es cierto que en Zamora nunca se ha socilitado una, vamos a intentar que sepan que estamos aquí y que los profesionales de Zamora opten a ellas", ha concretado la presidenta, que esperan contactar con los dos residentes que vienen de la Universidad de Salamanca y que han comenzado este lunes a trabajar en el Complejo Asistencial de Zamora.

Varios ciudadanos dejan su reflexión sobre la importancia de la investigación en el cáncer. / Alba Prieto

Ese posible proyecto se sumaría a los más de 2.600 abiertos en investigación en 29 provincias del país, "sin investigación, no hay vida, no hay tratamientos", ha reseñado María Hernández para explicar que la campaña en la plaza de la Constitución de la capital ha tenido por objeto "visibilizar" esta rama de la ciencia para lo que la AECC dispuso una mesa en la que se invitaba a las personas que se detenían en el estaf a dejar una reflexión de puño y letra sobre qué implica para esas personas la indagación por expertos sobre esta dolencia y construir un gran mural.

En otra mesa, se ha desarrollado un taller científico con alumnos del Colegio Divina Providencia para sensibilizar y captar su atención sobre esta materia tan necesaria para avanzar en tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades. Un joven científico ha realizado experimentos en los que involucraba a los niños y niñas que, tras observar cómo lo ejecutaba el profesional, ponían en práctica lo aprendido.

María Hernández, presidenta de la AECC en Zamora, explica la campaña. / Alba Prieto

Más de 900 pacientes atendidos el años pasado Antes de iniciar los contactos los MIR de Oncología, la AECC dejará que tomen tierra, "tienen primero que asentarse y, después, les abordaremos", ha declarado la presidenta, también para que "nos deriven pacientes porque nosotros queremos ver cada vez a un mayor número para poderles ayudar". El año pasado, más de 900 pacientes han pasado por la Asociación y se les ha ayudado, "principalmente, con ayuda psicológica; al transporte y al alojamiento para quienes vienen de zonas rurales y se quedan en Zamora, con dietas mientras reciben el tratamiento, farmacéuticas porque los tratamientos los cubre en su mayoría la Seguridad Social pero hay prótesis que no y, donde no llegan ellos, intentamos estar". María Hernández ha puntualizado que la fidelización de dos oncólogos este verano y la llegada de la incorporación de los residentes "estamos cubiertos, aunque nunca es suficiente, siempre se necesita más". La campaña para llamar a la reflexión y sensibilizar a la sociedad en general sobre el necesario impulso a la investigación en cáncer centrada en el paciente "para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas" ha servido, asimismo, para poner en valor la actividad de la AECC en Zamora.

Un voluntariado de más de 400 personas

Esta asociación dispone de un amplio voluntariado formado por más de 400 personas que se vulcan en varias áreas, dividos entre las personas que acompañan a los pacientes dentro del Hospital y lo que lo hacen para realizar todo tipo de gestiones cotidianas que el enfermo no puede llevar a cabo por estar limitado físicamente por el tratamiento. "El voluntariado está formado para llevar a cabo esas funciones, de modo que son casi profesionales" porque se les prepara específicamente para ello.