Vuelve el circo a Zamora: nueve únicas funciones
Las entradas ya se pueden comprar de forma online
Tras las fiestas del mes de septiembre, los planes no cesarán en Zamora. Del 3 al 13 de octubre, Stellar Circus recalará en Zamora capital para hacer vibrar a pequeños y mayores con su nueva propuesta, denominada 'Artífice'. El espectáculo circense se asentará en el denominado recinto ferial Ronda Oeste, es decir, en la explanada del Campo de la Verdad donde se instalan los caballitos.
La función, de unas dos horas de duración (con descanso de 15 minutos), gira en torno a Orfey. "El inventor Orfey viaja con su máquina del tiempo a través de distintas épocas del circo. Entre laboratorios, acrobacias, payasos y tecnología futurista descubre que, pese a los cambios, la esencia del circo sigue intacta: la risa, la emoción y la conexión humana", explican sus responsables.
Entradas para el circo en Zamora ya a la venta
Los precios de las entradas, para adultos y niños a partir de los dos años cumplidos, oscilan entre los 10 y los 20 euros en función de su localización:
- Butaca bronce: 10 euros. Visibilidad lateral.
- Butaca plata: 15 euros. Visibilidad frontal.
- Butaca VIP: 20 euros. A pie de pista, primera y segunda fila. Asientos adaptados a personas con movilidad reducida.
Además, en la taquilla también ofrecen descuentos para grupos de más de 10 personas (dos euros de descuento por persona) y un 2x1 para estudiantes universitarios, aunque eso sí, las promociones no son acumulables ni válidas para los "días del espectador" de precio reducido.
Además, recuerda que las entradas no están numeradas, por lo que se asignarán por orden de llegada. Una vez en el interior, las familias podrán dejar sus carritos de bebé en una zona habilitada para ello y comprar palomitas, bebidas o snacks en su barra de bar.
Si no estás seguro de si podrás acudir o no a la función, puedes adquirir tu entrada con un seguro de cancelación por dos euros más para recuperar el importe total de las entradas en caso de ausencia.
Funciones del circo en Zamora
- Viernes 3 de octubre, de 18.30 a 20.30 horas
- Sábado 4 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas
- Sábado 4 de octubre, de 20.00 a 22.00 horas
- Domingo 5 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas
- Viernes 10 de octubre, de 18.30 a 20.30 horas
- Sábado 11 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas
- Sábado 11 de octubre, de 20.00 a 22.00 horas
- Domingo 12 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas
- Lunes 13 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas
