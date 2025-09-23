Viriato volverá a rendirse al sabor de Exquisiteza

Miel, setas, queso de cabra, chocolate, zumos naturales, vinos o vermut con sello zamorano. Estos serán algunos de los productos que se podrán degustar y adquirir en la II Feria Exquisiteza que se celebrará el próximo fin de semana en la Plaza de Viriato. Dos jornadas en las que se podrá conocer de primera mano la calidad de los alimentos de los profesionales del medio rural que se integran en la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza). Productos que, reconocidos cocineros de la provincia, emplearán en sus creaciones para demostrar cómo se pueden añadir en diversas recetas realzando todo su potencial.

La inauguración de la feria está prevista a las 12.30 horas del sábado 27 de septiembre. Tras la misma, a las 13.00 horas, se llevará a cabo el primer showcooking a cargo del chef Carlos Alonso, de El Portillo, seguido de una actuación musical protagonizada por Voces de Bolero. Por la tarde, a las 18.00 horas, Jaime y Sara animarán el evento para dar paso, a las 19.00 horas, a la demostración culinaria de Mar Marcos, del Restaurante España.

El domingo, la cita se iniciará con el showcooking de Adrián Asensio, del Restaurante Cuzeo a las 12.15 horas. Después, a las 13.30 horas, será el turno del cocinero del Hotel Rey Don Sancho, Santi Vicente. La actuación de Rumba Ibérica clausurará el programa a las 18.00 horas.

Evento con el que la Diputación de Zamora busca apoyar y dar visibilidad a los pequeños productores agroalimentarios del medio rural que elaboran "con mimo" alimentos de excelente calidad, "objetivo fundamental por el que se creó esta marca", tal y como resaltó en la presentación de la feria, el vicepresidente primero de la institución, Víctor López de la Parte. Satisfacción con el funcionamiento del marchamo que agrupa a los alimentos creados por los productores englobados en la asociación Pinza que avalan sus resultados. "Los productores que se unen a la asociación nos dicen que tienen unos niveles de venta y de promoción muy importantes y para eso seguimos trabajando", pronunció el diputado.

Apoyo y amparo de la marca Exquisiteza que valoran desde Pinza. "Yo soy la última incorporación de la asociación, pero año a año han ido sumándose más pequeños productores. Al final, necesitas que alguien dé a conocer tu producto presentándoselo a cocineros, yendo a ferias y demás. Es un apoyo muy importante para nosotros", comentó Lorena Alonso, en representación de los socios de Pinza.