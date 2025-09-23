Las tres academias mejor valoradas por los zamoranos para reforzar los conocimientos en Bachillerato
Facebook se convierte en punto de encuentro para recomendar centros de apoyo escolar
En las últimas horas, una zamorana preguntaba en el grupo de Facebook 'Somos Zamora - Ayudemos a Zamora y a los Zamoranos 2 (provisional)' por una academia en Zamora para recibir clases particulares para las asignaturas de Mateméticas y Física y Química de 1º de Bachillerato. "Que sean buenos", especifica esta usuaria en su publicación.
Casi al instante, un reducido grupo de zamoranos ha salido en su ayuda para aportar información sobre algunas de las academias de clases particulares disponibles en Zamora. Este y otros grupos similares de Facebook formados por zamoranos sirven para compartir fotografías, inquietudes, plantear debates, vender productos... y hasta realizar consultas para que otros zamoranos compartan su conocimiento y experiencia en determinados temas.
Las mejores academias de clases particulares de Zamora
En el apartado de comentarios han salido como recomendadas tres academias de clases particulares en Zamora: Academia APunto, ubicada en la calle Diego de Ordax, 6; el centro de estudios Apormásnota; y la Academia Cátedra, sita en la avenida del Cardenal Cisneros, número 43.
Para algunos alumnos, la educación que reciben en el colegio o el instituto no es suficiente y necesitan refuerzo para sacar adelante algunas asignaturas. Por eso, en Zamora existen varias academias y centros de estudio para consolidar los conocimientos y afrontar los exámenes con seguridad, como pueden ser los mencionados en el párrafo anterior.
Estas recomendaciones le serán de mucha utilidad a la autora de la publicación que planteó la cuestión en primer lugar, y también al resto de miembros de este grupo zamorano de Facebook, que ya sabrán dónde llevar a los escolares que necesiten esta clase de estudios para prosperar en su carrera académica.
