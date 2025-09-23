Estos son los horarios y las normas de acceso del concierto de Raphael y la Renovation Experience

Raphael ofrecerá un concierto gratuito este viernes 26 de septiembre en Zamora gracias a la Fundación Caja Rural, que celebra sus tradicionales premios. El grupo La Poptelera y la macrodiscoteca Renovation Experience actuarán en la misma noche junto a Raphael en el recinto ferial Ifeza (carretera de La Aldehuela) a partir de las 21.30 horas, aunque está previsto que el concierto de Raphael comience a partir de las 23.00 horas.

La entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de presentar ninguna entrada o invitación, y el recinto contará con servicio de bar y "foodtrucks", es decir, furgonetas de comida. Además, se habilitará un parking gratuito adicional contiguo al recinto ferial gracias a la colaboración de la Diputación de Zamora con cabida para 2.000 plazas.

Autobuses gratuitos desde La Marina

Gracias también al apoyo del Ayuntamiento de Zamora, se establecerán autobuses gratuitos desde las 20.30 horas hasta las 06.00 de la mañana con servicios frecuentes de ida y vuelta hasta Ifeza. Como en otras ocasiones, la salida de los autobuses se realizará desde la C/ Leopoldo Alas Clarín (junto al edificio de la Junta de Castilla y León).

Horarios de los conciertos

21:00 h. Apertura de puertas

21:30 h. – 22:45h: La Poptelera

23:00 h. – 00:30h: Raphael

00:30 h. – 01:15 h: Sesión de los años ochenta con Ricky Galende

01:15 h. - a cierre: Macrodiscoteca Renovation Experience

Normas de acceso a Ifeza

1.- No se podrá introducir ninguna clase de vidrio, ni botes, sólo botellas de agua de plástico sin tapón de 50cl.

2.- No se podrá introducir ningún cubierto metálico.

3.- No se podrá introducir comida, ni tuppers, neveras rígidas o portátiles y bebidas en termos.

4.- Terminantemente prohibido introducir material pirotécnico.

5.- Terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de arma.

6.- No se podrán introducir objetos peligrosos susceptibles de causar daños, tales como paraguas, cascos de moto, palos, bastones o estructuras de sombrillas, jaimas o similar, Palos de Selfie. Etc.

7.- No se podrá introducir ningún símbolo que pueda inducir a la violencia, racismo o a la xenofobia.

8.- Se denegará el acceso a cualquier persona que se encuentre bajo los síntomas de embriaguez o efectos del consumo de drogas.

9.- Se expulsará del recinto a cualquier persona que altere el correcto desarrollo del espectáculo o cause daños y desperfectos terceros.

10.- La organización se reserva el derecho a adoptar las medidas que estimen pertinentes para garantizar el funcionamiento del espectáculo en condiciones de seguridad y de calidad.

11.- El personal de Seguridad quedará facultado para expulsar del recinto a cualquier usuario que ponga en peligro la integridad física de las personas o el correcto desarrollo de la actividad, poniendo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.