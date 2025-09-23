Planes para niños en Zamora: cuentacuentos y talleres literarios en las bibliotecas

El Ayuntamiento de Zamora retoma las actividades en las bibliotecas municipales coincidiendo con el comienzo del curso escolar. Además, con motivo de la celebración del día Día Internacional de las Bibliotecas el próximo 24 de octubre, en torno a esa fecha se ha programado una actividad en cada una de las sedes, con el objetivo de darles más visibilidad y disfrutar de esta jornada con los “peques” de la casa.

Todas las actividades propuestas son gratuitas, pero tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de lineazamoraapuntame.com, donde además se podrá consultar más información de cada una de ellas.

Programación de las bibliotecas municipales de Zamora

Las actividades programadas son:

29 DE SEPTIEMBRE : (Biblioteca Matadero 16:15 h.)

"Nunca dejes de brillar": La autora zamorana Sandra Alonso realizará una serie de actividades relacionadas con el libro que da nombre al taller. Para niños y niñas de 5 a 12 años.

29 DE SEPTIEMBRE : (Biblioteca Matadero 17:30 h.).

"Todo pasa por algo": En esta ocasión, Sandra Alonso ofrecerá un divertido taller para niños y niñas de 2 a 4 años acompañados de un adulto.

30 DE SEPRIEMBRE: (Biblioteca Matadero 18:00h.).

Presentación del libro Farallón de Javier Novo Espiñeira (público adulto).

1 DE OCTUBRE : (Biblioteca Candelaria 17:00 h.)

"El increíble secreto de la pintura blanca": En la biblioteca de la Candelaria, Sandra Alonso contará el cuento que da nombre al taller y dirigirá una serie de actividades relacionadas con él. Para niños y niñas de 5 a 12 años.

8 DE OCTUBRE : (Biblioteca Matadero 16:15 h.)

"¿Pinzas de tender la ropa?": Vuelve Sandra Alonso con la primera de las dos sesiones que ha preparado en torno a otra de sus obras. Para niños y niñas de 5 a 12 años.

8 DE OCTUBRE : (Biblioteca Maradeto17:30 h.)

"¿Pinzas de tender la ropa?": La segunda sesión del día sobre el cuento de Sandra Alonso, está dirigido a niños y niñas de 2 a 4 años acompañados de un adulto.

14 DE OCTUBRE : (Biblioteca Maradeto16:30 h.)

"Truco o bocatto? Alba Bartolomé dirigirá este taller destinado a peques de 6 a 10 años, en el que habrá mucho arte y muchas sorpresas.

16 DE OCTUBRE : (Biblioteca Maradeto17:00 h.)

"Truco o bocatto? Alba Bartolomé esta vez, recibirá a niños y niñas de 3 a 5 años acompañados de un adulto para disfrutar con ellos de una tarde de creatividad y diversión.

21 DE OCTUBRE: (Biblioteca Matadero 17:00 h.).

"Tarde de cuento". Vanesa Moralejo vuelve a la biblioteca par contarnos maravillosas historias en una nueva sesión para niños y niñas a partir de 4 años acompañados, o no, de un adulto.

23 DE OCTUBRE: (Biblioteca Matadero 16:30 h.).

"Edificio de cuentos" Para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas, contamos con la propuesta de Mini2ac en la que conoceremos un poco más sobre ellas. Para niños y niñas de 5 a 12 años.

24 DE OCTUBRE: (Biblioteca Candelaria 16:30 h.).

"Edificio de cuentos". Repetimos la propuesta de Mini2ac para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas, y en esta ocasión, lo haremos en la biblioteca de la Candelaria. Para niños y niñas de 5 a 12 años.

29 DE OCTUBRE : (Biblioteca Matadero 17:00 h.)

"Amigos". Lara Calleja y María Arribas pondrán en escena este espectáculo destinado a peques de entre 8 meses y cuatro años acompañados de un adulto.