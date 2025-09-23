Las pernoctaciones caen un 10% en agosto en Zamora: de la explicación a la incredulidad del diputado del área

La provincia registró unos malos datos turísticos en el mes de agosto, según la encuesta de ocupación hotelera del INE, que revela que en el último mes las pernoctaciones en Zamora cayeron un 10% respecto a las registradas el mismo mes del año pasado.

El desplome es mayor al acumulado en los ocho primeros meses del año, periodo en el que las pernoctaciones se redujeron un 7,8% respecto a esos mismos meses del año pasado. Esa mayor caída en agosto puede atribuirse a los incendios forestales que cancelaron reservas en Sanabria. A ello se suma además, como uno de los factores de la caída, el cierre de infraestructuras hoteleras en la capital zamorana y su entorno como el Parador de Turismo Condes de Alba y Aliste o el hotel Convento I de Coreses. En agosto, Zamora fue la provincia que registró una mayor caída de las pernoctaciones en Castilla y León, con un total de 46.988 mientras que el número de viajeros cayó el 6,2% hasta los 29.550, según la encuesta del INE.

También registraron caídas en las pernoctaciones de entre el 1,1 y el 2,3% las provincias de León, Valladolid, Burgos y Ávila. En el caso del número de viajeros, los mayores descensos se produjeron en Palencia (7,6%), León (7,3%) y Zamora (6,2%) mientras que Ávila también registro cifras negativas, con un 0,9% menos de viajeros. En esta provincia se contabilizaron un total de 29.550 viajeros en los establecimientos hosteleros de Zamora.

El diputado provincial de Turismo, Víctor López de la Parte, ha negado validez a esa encuesta porque no es "nada fiable" y ha sostenido que la bajada de las pernoctaciones tuvo que ser mucho mayor porque Sanabria, uno de los puntos con más alojamientos, estuvo "completamente cerrada" la segunda quincena de agosto, por lo que "estos datos se desmontan por sí solos". López de la Parte se comprometió a seguir trabajando y confió en que el tirón de Las Edades del Hombre pueda remontar la tendencia anual de caída que, aun así, en Zamora es más atenuada que en otras provincias que son Patrimonio de la Humanidad del entorno.