Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencia

Un padre es juzgado en Zamora por agresión sexual a su hija menor de edad

El Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión para el progenitor, al que juzga este miércoles la Audiencia de Zamora

Audiencia Provincial de Zamora.

Audiencia Provincial de Zamora. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Alberto Ferreras

La Audiencia Provincial de Zamora tiene previsto celebrar este miércoles el juicio contra un padre como supuesto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

En concreto, la niña tenía doce años cuando sucedieron los hechos que juzgará el tribunal provincial.

La víctima es la hija del acusado y la denuncia la interpuso la madre, después de que la niña le confesase lo que ocurría.

La supuesta agresión se produjo cuando los progenitores estaban separados y era el padre tenía la custodia de la niña, mientras que la madre la veía únicamente los fines de semana, debido a que ella tenía un trabajo fuera de Zamora.

Noticias relacionadas y más

Por los hechos, el Ministerio Fiscal solicita en sus conclusiones provisionales una pena de ocho años de prisión para el padre de la niña que se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zamora, según figura en el escrito de acusación. En la vista oral está previsto que presten declaración profesionales que intervinieron y atendieron a la menor tras la interposición de la denuncia, como psicólogos y forenses que hablaron con la niña tras lo sucedido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents