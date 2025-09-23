La nueva residencia de mayores de Zamora estará en 2026: "los plazos se están cumpliendo"

Las obras de construcción de la nueva residencia de mayores de Zamora estarán listas a principios de 2026, ya que avanzan "a buen ritmo" y "los plazos se están cumpliendo", según ha asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco.

La responsable autonómica del área ha informado del avance de los trabajos de ese centro residencial que construye la Junta de Castilla y León en el barrio de Los Bloques, junto al CEIP Ciudad de Zamora y el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, y que sustituirá a la actual residencia de mayores de titularidad autonómica de Los Tres Árboles.

Blanco ha explicado que la previsión es que los trabajos estén finalizados "a principios del año que viene". Posteriormente, habrá que instalar el equipamiento del nuevo centro residencial, por lo que habrá que esperar unos meses más, pero "antes del verano (de 2026) puede estar en funcionamiento", ha precisado la consejera.

También ha insistido en que su idea es que las actuales instalaciones de Los Tres Árboles puedan reconvertirse en un centro residencial para colectivos específicos gestionado a través de distintas entidades, como la Fundación Personas que trabaja con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. De esa forma, según ha argumentado Blanco, la residencia de Los Tres Árboles seguiría teniendo un uso residencial para personas con discapacidad, por lo que se adaptaría a lo establecido en el convenio con el Gobierno de España que cedió a las instalaciones a la Junta como centro residencial, en el marco del traspaso de la gestión de los Servicios Sociales a la Comunidad Autónoma.

