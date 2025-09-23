ÚLTIMA HORA
Una mujer es atropellada en Zamora, frente a los antiguos Cines Barrueco
La herida ha sufrido un golpe en la cabeza
A. A.
Poco antes de las seis de la tarde, una mujer ha sufrido un atropello por un coche en la avenida Portugal de Zamora capital, a la altura del bar La Fontana y los Cines Barrueco. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando del suceso a las 17.52 horas y ha dado aviso a la Policía Municipal, Policía Nacional y Sacyl. Según las primeras informaciones, la mujer ha recibido un golpe en la cabeza.
No es el primer atropello registrado en la provincia de Zamora en este martes. En torno a las dos de la tarde, un hombre ha sido arrollado por un camión en plena A-66, en el término de San Cebrián de Castro.
