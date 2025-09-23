Una mujer es atropellada en Zamora, frente a los antiguos Cines Barrueco

Poco antes de las seis de la tarde, una mujer ha sufrido un atropello por un coche en la avenida Portugal de Zamora capital, a la altura del bar La Fontana y los Cines Barrueco. El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas alertando del suceso a las 17.52 horas y ha dado aviso a la Policía Municipal, Policía Nacional y Sacyl. Según las primeras informaciones, la mujer ha recibido un golpe en la cabeza.

No es el primer atropello registrado en la provincia de Zamora en este martes. En torno a las dos de la tarde, un hombre ha sido arrollado por un camión en plena A-66, en el término de San Cebrián de Castro.