Los mejores consejos para disfrutar de la berrea en Zamora este otoño

Con el ocaso del verano y la llegada del otoño, llega a Zamora una de las maravillas de la naturaleza. Hablamos de la berrea, esa llamada del amor entre los ciervos que cada año lleva a cientos de personas a observar este regalo de la naturaleza. Desde la Oficina de Turismo de Villardeciervos lanzan una guía con consejos, ubicaciones y comportamientos para sentir la berrea en la zona sin alterar ni molestar a la fauna.

Si bien es cierto que los incendios provocaron que algunos ejemplares huyeran o murieran, lo cierto es que estos animales son muy, muy territoriales y siempre regresan a su lugar. El espectáculo de la berrea está asegurado también este otoño en la provincia de Zamora.

¿Qué es la berrea?

Es la época de apareamiento de los ciervos, donde los machos emiten un sonido gutural para atraer a las hembras y marcar sus territorios. Durante este periodo -que puede durar de 20 a 26 días- los machos se vuelven muy territoriales y celosos de sus hembras, por lo que puede resultar peligroso un acercamiento.

Los mejores consejos

Seguir siempre los consejos de los agentes medioambientales o celadores.

de los agentes medioambientales o celadores. Llevar siempre un teléfono cargado para contactar en caso de emergencia.

para contactar en caso de emergencia. Aprende a mandar tu ubicación si no lo sabes.

si no lo sabes. Prohibido hacer fuegos ni arrojar colillas , vidrios u otros componentes susceptibles de ocasionar fuego .

, u otros componentes susceptibles de ocasionar . No molestar a la fauna.

Mantener una distancia prudente de seguridad con los animales: si tú les respetas a ellos, ellos te respetarán a ti.

con los animales: si tú les respetas a ellos, ellos te respetarán a ti. Cuida la vegetación, no la modifiques

Los mejores momentos se presentan desde el atardecer, pasando por toda la noche y parte de la mañana.

y parte de la mañana. Cuidado con las zonas de caza porque pueden confundirte con un animal y ocurrir un accidente sin intención.

Zonas autorizadas

Estas son las zonas autorizadas más recomendables para observar la berrea de una forma segura.

1. Camino a la playa de Los Molinos (Villardeciervos)

Ideal para realizar andando o para personas con discapacidad física. Una distancia de poco más de 2 kilómetros que discurre por una camino bien asfaltado libre de vehículos a motor. Podemos empezar dejando nuestros vehículos en la parte de atrás del cementerio de Villardeciervos (zona del punto limpio) o empezar desde la playa de los molinos del pueblo (por detrás del chiringuito). Desde este camino y siempre en silencio podremos oír la berrea a ambos lados del camino.

Mapa: Camino de la playa de los Molinos / Oficina de Turismo de Villardeciervos

2. Carretera que une Cional con Boya

Podemos dejar nuestro vehículo aparcado en la entrada de cualquiera de los caminos que a un lado u otro encontramos por esta carretera que une las localidades de Cional y Boya. No debemos parar en la carretera ni permanecer quietos ya que transitan otros vehículos y así evitaremos accidentes. Lo adecuado es parar en alguna de las entradas a caminos y no adentrarnos demasiado para evitar espantar a los animales o peligros con los cazadores.

Carretera Cional-Boya / Oficina de Turismo de Villardeciervos

3. Mirador de Peña Furada (Villardeciervos)

Llegaremos a este mirador andando 1 kilómetro desde la Fuente de Valdesilvoso (fuente pegada a la carretera que une Villardeciervos con Boya). Allí podremos dejar nuestros vehículos en una explanada habilitada a tal fin. Desde este mirador o roca tenemos unas buenas vistas de la Sierra de la Culebra.

Mirador de Peña Furada / Oficina de Turismo de Villardeciervos

4. Mirador de Guardalabá (Otero de Bodas - Ferreras de Arriba)

Viniendo por la carretera N-631 tendremos que coger un desvío a la carretera ZA-V-2637 dirección Ferreras de Arriba.

Te puede interesar

Aproximadamente a los 4 kilómetros y a nuestra derecha veremos una señal indicador (Mirador de Guardalabá), por aquí nos adentramos por un camino de tierra arreglado y con buen firme, terminado este primer tramo de camino giramos a la derecha y a unos 200m dejaremos el coche en un aparcamiento señalizado, luego ya es llegar andando hasta el punto de observación.

Mirador de Guardalabá / Oficina de Turismo de Villardeciervos