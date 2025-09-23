La jueza absuelve a los dos hijos del alcalde de Codesal por "falta de concreción" sobre las coacciones a ecologistas

La falta de concreción y la contradicción sobre cuál de los dos hijos del alcalde de Manzanal de Arriba lanzó qué amenazas e insultos contra dos ecologistas cuando iban a presentar un libro en Codesal el 10 de agosto de 2022 ha llevado a la magistrada del Juzgado de lo Penal a absolverles de delito de coacciones.

Si bien los testigos que se hallaban en el bar donde ocurrieron los hechos manifestaron en el juicio haber visto a los dos imputados de iniciales I.C.V. y O.C.V. entre unas 15 personas que había dentro y fuera del local, la sentencia apunta que nadie supo precisar en el juicio si los hermanos fueron los que increparon a los dos denunciantes e, incluso, que estos tampoco consiguen determinar cuál de ellos lanzó cada amenaza para que se fueran del pueblo.

En concreto, la sentencia indica que uno de los ecologistas "no llega a especificar" cuál de los dos acusados le dijo "te voy a partir la cara". La magistrada apunta que este denunciante "cree que I.C.V. se puso a 30 centímetros de él y le dijo en tono amenazante ‘quédate con mi cara’ y que el más alto le dijo que le iba a partir la cara, cree que por ser integrante de Ecologistas en Acción".

El otro denunciante explicó que los vecinos presentes les increparon y les amenazaron, y que O.C.V. se acercó para decirle "quédate con mi cara". Relatos en los que la jueza echa de menos "concreción en cuanto a los hechos atribuibles a los tres acusados", dos de ellos los hijos del regidor del PP en Manzanal, Nazario Castedo. Al tiempo, apunta que "se evidencia una clara contradicción entre los dos denunciantes" al identificar uno a I.C.V. y el otro a su hermano O.C.V. como la persona que se acerca al coche para decir "quédate con mi cara". En cuanto al tercer acusado, M.L.M., "llama la atención que nada se dice" sobre él, aunque está imputado.