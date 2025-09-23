Eva Barrios: "No te vale llegar y sacar una medalla, lo que quieres es ganar para poderle dedicar ese triunfo"

Dados voladores, interrupciones cómicas, retos y alguna que otra verdad. Así ha transcurrido entre risas la primera edición del podcast “Somos Equipo” 2025, una iniciativa del Ayuntamiento de Zamora para “demostrar que el deporte no tiene género y que absolutamente todos podemos soñar en grande y alcanzar nuestras metas”. De esta manera, el concejal de Deportes, Manuel Alexander, se ha dirigido a los alumnos de los institutos Poeta Claudio Rodríguez, Claudio Moyano y Corazón de María.

Los nervios, para algunas, estaban a flor de piel, y es que, Irene Calvo Julián, Ainnare García González y Jara Mª Bartolomé Rapado, iban a acompañar a grandes atletas en el escenario, rodeadas de la mirada de sus compañeros de instituto y en el imponente Teatro Principal.

El objetivo de este tipo de eventos, según el concejal, es “escuchar de primera mano que el deporte sí es un camino posible, que sí es un espacio de igualdad y que sí se puede compatibilizar con los estudios, la vida personal y los sueños más grandes. El deporte enseña a trabajar en equipo. Superar obstáculos, respetar y respetarse. Valores que no solo sirven en una cancha, un campo o un río, sino en la vida misma. Sabemos que muchas niñas dejan el deporte a los 12 o 13 años por falta de referentes, confianza o apoyo”.

Por ello, hoy las protagonistas son ellas; Lourdes Mohedano Sánchez, Eva María Moral Pedrero y Eva Barrios. Deportistas, campeonas en sus modalidades de gimnasia rítmica, triatlón adaptado y piragüismo, respectivamente, mujeres fuertes, amigas, vecinas, compañeras que luchan cada día por lograr metas extraordinarias.

Lourdes Mohedano Sánchez, Eva María Moral Pedrero y Eva Barrios. / A.B.G.

El podcast, presentado por Lourdes Mohedano (plata olímpica en gimnasia rítmica) y Eva Moral (bronce olímpico en triatlón paralímpico), comenzó con una breve entrevista a la deportista zamorana Eva barrios (plata mundial en piragüismo), donde el humor y la cercanía crearon una ambiente agradable: “Mi madre me quiso apuntar a gimnasia rítmica, pero yo soy algo más bruta, no soy tan delicada y dije que no. Empecé muy pequeña con el piragüismo, a los 8 años, lo probé, me gustó, y ya no he practicado otro deporte”.

Además, la deportista dejó ver su lado más sentimental cuando las presentadoras le preguntaron por el triunfo que con más cariño recuerda: “Deportivamente, puede que no sea el que más importancia tenga, pero sí el qué con más cariño recuerdo. Es el Campeonato del Mundo Sub-23. La situación personal en ese momento no era la mejor y lo recuerdo con mucho cariño. Había fallecido mi abuela hacía dos días, y al día siguiente me tocó viajar y a los dos días competí. No te vale llegar y sacar una medalla, lo que quieres es ganar para poderle dedicar ese triunfo”.

Ainnare García, piragüista, tiene claro que pregunta quiere hacer a sus referentes: “Me gustaría saber si alguna vez han tenido frustraciones deportivas, porque yo sí, muchas veces. Cuando no me salen bien los entrenamientos o cuando saco un resultado que no me esperaba, en esas situaciones muchas veces me vengo abajo, pero siempre acabo siguiendo para adelante, me comunico con mis padres, les digo como me siento y ellos me ayudan”.

Para Irene calvo, deportista de Salvamento y Socorrismo, este tipo de eventos son claves: "Me inspiran muchísimo, porque ves todo lo que han logrado, sobre todo mujeres de mi ciudad. Me interesa saber como compaginan el deporte con su vida personal, pero también saber que la parte más técnica de sus entrenamientos".

Jara Mª Bartolomé junto a las campeonas. / A.B.G.

Jara Mª Bartolomé, practicante de tiro con arco, incluso tiene algunas propuestas de cara a los institutos: "Es cierto que hay deportes que no son posibles de realizar en clases, sobre todo por el poco tiempo que tenemos, pero estaría bien que se hablase y se conociesen más otros deportes que no son tan típicos. Aun así estaría bien poder probar más deportes en Educación Física".

Un programa lleno de emoción, risas, anécdotas y sueños encapsulados que han acercado un poquito más a estas tres jóvenes zamoranas a sus objetivos, poder competir en unos Juegos Olímpicos.