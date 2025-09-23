Bajo Duero destina la recaudación de un espectáculo a árboles para Porto

La Asociación Etnográfica Bajo Duero destinará la recaudación lograda con el espectáculo “45 años… de buena jera” a la compra de árboles para el Ayuntamiento de Porto, explicó la presidenta del colectivo, Carmen Ramos.

El colectivo se subirá al escenario del Teatro Principal el sábado 27 de septiembre a las 20.30 horas acompañado de “muchos amigos que nos han acompañado desde la fundación, unos formando parte de Bajo Duero y otros por haber compartido proyectos y colaboración en estos años” precisó.

Junto a ellos estarán Mayalde, Ringorrango, Habas Verdes, Jambrina y Madrid, Cantigas aos domingos, David Álvarez y Ancha es Castilla. Además, el maestro de ceremonias será José Luis Gutiérrez "Guti", quien ha pertenecido durante muchos años a Bajo Duero.

Los incendios del verano han movido al colectivo a proponer destinar la recaudación al Ayuntamiento de Porto “como símbolo de toda Sanabria”. Se lo comunicaron a su alcalde y el pleno decidió que la donación sea destinada a la compra de árboles, en concreto “nogales, manzanos, cerezos y castaños”. Además, la asociación etnográfica ha acordado comprarlos en un vivero existente en Santiago de la Requejada, Viveros El Dios, que ha decidido colaborar con la iniciativa con una rebaja del cincuenta por ciento en el precio de las plantas.

La representante de Bajo Duero agregó que establecerán una fecha adecuada para la plantación y vivir una jornada de convivencia.

Las entradas están a la venta en el liceo y en su web a un precio de 8 euros.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, aludió a que la actuación continúa con la celebración del aniversario “en un año con muchas actividades para conmemorar el trabajo realizado por esta asociación de recogida de información y tradiciones que tienen que ver con la etnografía provincial”.