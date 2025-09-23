Cuatro integrantes de la misma familia condenados a ocho años de cárcel por acuchillar a dos hermanos: acuerdo para eludir el juicio

Una madre, su hija y sus dos hijos que se enfrentaban en total a 30 años de cárcel por herir de gravedad con cuchillos a dos hermanos que acudieron a comprar drogas al domicilio familiar han visto reducida a ocho años la pena de prisión que les exigían la Fiscalía de Zamora tras alcanzar un acuerdo con los perjudicados para que abonen los gastos del Sacyl que ascienden a 8.310 euros, una acuerdo que ha llevado a descartar el delito de homicidio en grado de tentativa que pedía la acusación pública, por lo que la Audiencia de Zamora acaba de condenarles a dos años de reclusión a cada uno de los integrantes de la familia imputados por la pelea ocurrida en Benavente el 16 de julio de 2020.

Uno de los heridos y quien inició la pelea con arma blanca al cortar a la mujer de más edad en un brazo, el joven de iniciales D.P.C., pagará una multa de 480 euros por amenazar de muerte a la Guardia Civil en el Hospital en el que fue atendido junto a su hermano, este herido muy grave con heridas causadas en la yugular, en los glúteos, en el abdomen y en la arteria de una mano, entre otras partes del cuerpo, por los cuatro imputados. D.P.C. también ha sido condenado esta mañana por la Audiencia por espetar a los agentes: "como se muera mi hermano, os mato a todos porque no hacéis nada". Este imputado se enfrentaba a dos años de cárcel.

La reducción de las penas de cárcel ha sido posible tras "descartar que los cuatro procesados tuvieran intención de cometer homicidio ni posibilidad de ello", según ha explicado el abogado de estos acusados, al concluir la vista en la que se les ha dado a conocer los detalles del acuerdo entre su letrado, el de los dos hermanos heridos de gravedad y la Fiscalía. El acercamiento de posturas ha permitido que condenas por delitos de lesiones agravadas por el uso de armas blancas para causar las heridas, lo que "da lugar a que la pena se aminore hasta los dos años de cárcel para cada uno", que la Audiencia suspenderá durante ese mismo periodo de tiempo para evitar que la madre y sus tres vástagos entren en Topas, ya que carecen de antecedentes penales. Eso ha solicitado el abogado de la defensa, a lo que la Fiscalía no se ha opuesto.

Las lesiones agravadas por arma blanca

La reyerta con cuchillos, que ha terminado delitos de lesiones agravadas por arma blanca, tuvo lugar después de que los dos heridos acudieran a adquirir drogas al domicilio del matrimonio de iniciales A.S.J. (la mujer) y A.V.S. (el hombre) en la calle de Los Carros, donde se hallaban también la hija de ambos, L.V.S., y su pareja J.F.R. quien discutía con otro hombre la segunda vez que D.P.C. acudió con su hermano a la misma casa, por lo que deciden irse para volver de nuevo y terminar enzarzándose en la discusión. D.P.C. iría armado con un cuchillo con intención de herir a la mujer, a A.S.J., a la que "asestó una cuchillada en el brazo".

La petición de ayuda por parte de la mujer reunió a varios familiares "con cuchillos de cocina que se repartieron", tras lo que acuchillaron al hermano de D.P.C. en varias partes del cuerpo, el peor parado al recibir un corte en la yugular externa con traumatismo cervical; en el abdomen que provocó acumulación de sangre en el peritoneo y el desgarro del músculo del recto en esa zona; en la muñeca derecha y le seccionó un vaso arterial; en el dorso de esa mano; en el antebrazo izquierdo; en la parte lumbar y en un glúteo. Otra de las lesiones fue un traumatismo cráneo encefálico con herida profunda sobre la ceja que dejó cicatriz en el hueso.

Este herido, con pronóstico de muy grave en los tres días posteriores a la agresión y grave en los seis siguientes que tuvo que ser operado, tardó en curarse 236 días, de acuerdo con los informes forenses. El perjudicado reclama solo las facturas del Sacyl que ascienden a 6.220 euros.

La mujer y su hija también habrían herido a D.P.C. con las armas blancas que portaban. Este último lesionado, que estuvo en la UCI durante 24 horas en observación, tuvo que ser tratado de un corte en un costado, otro en la zona alta de la cadera derecha y en el lado izquierdo de la cabeza, precisó varios puntos y tardó 25 días en curarse. Reclama únicamente los gastos sanitarios que ascienden a 2.081 euros.

La mujer A.S.J. y su hija L.V.S. estaban acusadas de un delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones, por los que la Fiscalía exigía a cada una seis años y dos años de prisión por cada uno de esos delitos. Por otro lado, sus hijos R.V.S. y A.V.S. estaban procesados por intento de homicidio y se les pedía penas de 6 años, mientras que a D.P.C. se le imputaba el delito de atentado contra agentes de la Guardia Civil y se le exigían dos años de cárcel. Los únicos que saldrían indemnes de este altercado serían la hija del matrimonio, su pareja y el padre de ella, A.V.S., que solo sufrió un dolor en el hombro y en las cervicales sin precisar asistencia médica. Su esposa fue tratada de una herida de cinco centímetros en el brazo izquierdo, en el codo, consecuencia de la cuchillada que le lanzó D.P.C., que le tardó 8 días en sanar.

Suscríbete para seguir leyendo