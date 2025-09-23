Control permanente del agua en los municipios de Zamora afectados por los incendios

Los incendios forestales de este verano han motivado una campaña especial de vigilancia de la calidad del agua por parte de la Junta de Castilla y León en los municipios afectados. Este control se ha centrado en visitas técnicas, análisis y recomendaciones de prevención a los ayuntamientos. De este modo, el Servicio Territorial de Sanidad ha estado "controlando permanentemente" las zonas afectadas, ofreciendo una orientación a los diferentes consistorios sobre qué acciones preventivas tienen que llevar a cabo. Asimismo, "se han seguido en todo momento las incidencias que pudieran producirse en esta materia, haciéndose una valoración del estado de las infraestructuras", relató el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, encargado de presidir el Consejo de Salud de Área que se celebró este pasado lunes.

Control "exhaustivo" en el que "no ha habido ninguna incidencia" destacable. No obstante, la administración regional se mantiene alerta ante la llegada de las lluvias que podrían hacer que la situación cambie y empeore. Motivo por el que Prada señaló que es necesario "estar muy encima llevando a cabo estos controles" y, sobre todo, haciendo las recomendaciones a los ayuntamientos de los municipios afectados por los fuegos, "que son, al final, los que tienen que procurar que ese agua potable esté en las condiciones óptimas para el consumo", reiteró el delegado territorial.

La vigilancia de la calidad del agua fue uno de los temas que centró la reunión del Consejo de Salud de Área en el que también se resaltaron los resultados del Programa de Fidelización de la Consejería de Sanidad, que ha logrado captar a 26 profesionales para la Gerencia de Zamora, 21 en atención hospitalaria y 5 en atención primaria que "contribuirán de forma importante a reducir las diferentes listas de espera, reforzando así la estabilidad de la plantilla". Paralelamente, en materia de formación MIR, el Área de Salud de Zamora ha cubierto 22 plazas, 11 en atención primaria y otras 11 en atención hospitalaria.

"Las dos vacantes que se produjeron en el mes de junio se cubrieron a lo largo del verano, por lo tanto, la plantilla ha estado prácticamente cubierta salvo alguna incidencia de bajas y vacaciones que lógicamente se producen en esta época", precisó. La gran afluencia de personas en los pueblos durante estos meses estivales tampoco se ha notado "especialmente" en los centros de Salud, según matizó Prada, quien se refirió expresamente a la comarca sanabresa. "No ha habido incidencias en Sanabria por ningún tipo de necesidad de atención diferenciada, ni tampoco durante los incendios hubo una necesidad específica de profesionales, lo cual cabe concluir que ha sido un verano tranquilo", declaró. Correcta prestación de la atención ambulatoria "sin que nadie haya manifestado una preocupación o una necesidad mayor de profesionales en ese ámbito", resaltó.

Respecto a las agresiones a sanitarios, en este primer semestre se han registrado ocho que se han producido en centros de salud. En concreto, se han tratado de "menosprecios hacia el personal sanitario" y no agresiones físicas. Denuncias, "difíciles de probar", pero que hay que tramitar con el fin de "proteger al personal sanitario que lleva a cabo una labor importantísima en nuestra sociedad", afirmó el delegado territorial de la Junta en Zamora.

Poca participación en el programa de cribado de cáncer colorrectal

Un 33%. Ese es el dato de participación en la campaña de detección de cáncer colorrectal en población de 50 a 74 años en la provincia de Zamora. Una cifra que demuestra la necesidad de incidir en la importancia de acudir a estos cribados. "Hay que seguir recordando a la población que es una prueba sencilla y animarles a que se la hagan cuando reciben la carta", expuso el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, antes de la celebración del Consejo de Salud de Área. Respecto a las pruebas realizadas, se detectaron 203 casos positivos que se remitieron para su atención y control por la unidad especializada correspondiente. Prada destacó también los programas de cribado de cáncer de cuello de útero, en mujeres de 25 a 64 años de edad, en los que la participación fue del 76%, con la realización de más de 6.500 mamografías a mujeres de entre 45 y 74 años.

En cuanto a salud infantil, desde Sanidad se continúa apostando por la detección precoz de enfermedades congénitas, ampliándose el programa a cinco nuevas enfermedades hasta alcanzar la veintena. Así, en los 339 niños que nacieron en este primer semestre en la provincia, "se detectaron seis casos de enfermedades como, por ejemplo, la fibrosis quística o la hiperplasia suprarrenal", comunicó el delegado territorial.

Refuerzo de la vacunación contra el herpes zóster

El Servicio Territorial de Sanidad continúa su estrategia preventiva reforzando la inmunización contra el herpes zóster, ya que se ha constatado un incremento sustancial de las coberturas de la población diana. El herpes zóster es una enfermedad causada por el virus varicela zóster que puede afectar a cualquier parte del cuerpo y cursa con erupción, vesículas y dolor, produciéndose en numerosas ocasiones complicaciones y secuelas invalidantes, entre las que se encuentra la neuralgia postherpética.

Para este año corresponde vacunar a las personas nacidas en 1960 (65 años) y 1945 (80 años). Así, durante 2025 se podrán vacunar las personas de 65 a 68 años de edad y los de 80 a 81 años, no vacunados con anterioridad. También se recomienda la vacuna a personas con determinadas condiciones de riesgo, a partir de los 18 años, con patologías como por ejemplo VIH o tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.n