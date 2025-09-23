Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
El nuevo parking se ubica en una parcela municipal
A. A.
Zamora capital contará con un nuevo aparcamiento gratuito en el entorno de la calle Riomanzanas con capacidad para un centenar de coches. El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado los trabajos para habilitar este parking gratuito en una parcela municipal situada junto al Colegio Riomanzanas que dará cabida al estacionamiento de entre 100 y 130 vehículos.
Hasta ahora, este solar estaba sin uso y formaba parte del patrimonio municipal de dotación comunitaria. "La actuación responde a una demanda larga del vecindario, generada especialmente por la necesidad de más plazas de estacionamiento en la zona escolar y el entorno residencial, donde los padres y madres tienen dificultades para aparcar", explican desde el Ayuntamiento.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Zamora busca:
- Aliviar la presión de estacionamiento en la zona, especialmente en los horarios escolares
- Aprovechar parcelas municipales sin uso para dotaciones útiles al vecindario
- Mejorar la movilidad y la accesibilidad en el entorno escolar y residencial
- Ofrecer una alternativa gratuita de aparcamiento que contribuya a reducir la congestión vehicular en las vías cercanas
