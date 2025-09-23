Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas

Zamora capital contará con un nuevo aparcamiento gratuito en el entorno de la calle Riomanzanas con capacidad para un centenar de coches. El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado los trabajos para habilitar este parking gratuito en una parcela municipal situada junto al Colegio Riomanzanas que dará cabida al estacionamiento de entre 100 y 130 vehículos.

Hasta ahora, este solar estaba sin uso y formaba parte del patrimonio municipal de dotación comunitaria. "La actuación responde a una demanda larga del vecindario, generada especialmente por la necesidad de más plazas de estacionamiento en la zona escolar y el entorno residencial, donde los padres y madres tienen dificultades para aparcar", explican desde el Ayuntamiento.

Nuevo aparcamiento junto al Colegio Riomanzanas. / Cedida

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Zamora busca: