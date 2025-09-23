Castilla y León mira a Europa desde Zamora en innovación en los cuidados

La celebración en Zamora este martes del Foro nacional 'Salud y bienestar. Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas' ha servido para constatar la apuesta de la Junta de Castilla y León por centrar en esa provincia el impulso de la innovación ligada a las personas mayores y los cuidados.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y vicepresidenta autonómica, Isabel Blanco, ha subrayado la importancia de vincular las nuevas tecnologías, la innovación y la transformación digital a las personas mayores, los cuidados que requieran, el ámbito sociosanitario y el envejecimiento activo, al ser Castilla y León la sexta comunidad con más esperanza de vida de la Unión Europa.

Al respecto, ha apuntado que la Junta pretende situar a Zamora como "polo y centro de Castilla y León" de esa innovación tecnológica vinculada a los cuidados, con el HUB de empresas del sector de la Aldehuela y la celebración de la feria Fitecu a la cabeza. Ha subrayado que innovaciones que salen de Aldehuela, como los andadores inteligentes o los inodoros asistidos, son productos que "ya son una realidad" y llegan a residencias y a hogares a través de programas como "A gusto en casa" que desarrolla su consejería y que también acerca otras innovaciones como las duchas adaptadas o las camas que ayudan levantarse o echarse en ellas.

Blanco puso de relieve que Castilla y León es la región europea que más creció en innovación en los últimos siete años e impulsa su aplicación al sector de los cuidados y al de la salud con iniciativas como el foro nacional de innovación saludable que se ha celebrado este martes en el teatro Ramos Carrión promovido por la tecnológica Cartif, el Instituto Tecnológico de Castilla y León y la Junta.

Blanco ha resaltado que de las 241 regiones europeas, Castilla y León es la que más ha crecido desde 2018 a la actualidad en el Índice Regional de Innovación y actualmente ocupa el quinto lugar en España con mayor esfuerzo tecnológico. Como ejemplo de la apuesta del Gobierno autonómico en esa materia ha puesto la inversión de 7,5 millones de euros para ayudar a la transformación digital de un millar de empresas de la comunidad y la realización de 400 actuaciones de sensibilización, demostración o formación dentro de un programa de transferencia de conocimiento tecnológico y apoyo a la I+D+i.

Isabel Blanco ha hecho referencia además a la implantación de la teleasistencia avanzada, que ya suma más de 58.000 usuarios en Castilla y León, cuando la previsión inicial era llegar a los 50.000 a finales de este año. Es un sistema de teleasistencia gratuito que incorpora "diferentes sensores, la robótica, la domótica la inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones" y además hace un "seguimiento proactivo" de los usuarios, a los que ayuda en tareas cotidianas como gestionar una cita médica y ayuda a detectar situaciones de soledad no deseada o problemas de salud mental, ha explicado.

Por su parte, Cartif ha resaltado el desarrollo de proyectos como los andadores inteligencias y los bidés asistidos que fabrica en Zamora y de los que acaba de iniciar el proceso de venta comercial, mientras que el Instituto tecnológico de Castilla y León ha dado cuenta de la formación inmersiva para el sector sociosanitario que ha desarrollado a través de realidad virtual.

El foro ha contado con una zona expositiva en el que una veintena de empresas y centros tecnológicos han mostrado sus innovaciones, entre ellas robots sociales, sistemas de recuperación cognitiva tras un ictus apoyados con realidad aumentada, cabinas de hidroterapia accesibles o ayudas técnicas y proyectos de apoyo fabricados con impresoras 3D, entre otros.