El caso «Nevenka», llevado a la escena teatral, recala en el Principal

La vida cultural local comienza a recuperar su actividad habitual tras el parón estival al contar con un espectáculo el Teatro Ramos Carrión y comenzar esta semana la programación del último semestre en el Teatro Principal de Zamora. Entre los dos liceos, el público podrá disfrutar de música de distintos estilos, danza e interpretación.

Principal

El Principal levanta el telón con un espectáculo donde la emoción se hace canción. La cantante Soledad Luna, el próximo 25 de septiembre a las 20.30 horas, pone en escena la propuesta «Aroma de Rocíos», donde propone un viaje musical que aproxima a dos grandes, Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. «Soledad Luna logra que cada interpretación sea un puente entre la nostalgia y la eternidad, entre lo que fuimos y lo que nunca dejaremos de ser», explican desde el Principal.

«Nevenka» es el título de la propuesta teatral escrita y dirigida por María Goiricelaya que pone en escena la compañía Histrión Teatro. En ella se aproxima a la historia de Nevenka Fernández, la primera mujer que sentó a un alcalde en el banquillo por acoso. La función podrá verse el 26 de septiembre a las 20.30 horas.

Un concierto de Bajo Duero. / Alba Prieto / LZA

La asociación etnográfica Bajo Duero, el 27 de septiembre a las 20.30 horas, festeja su 45 aniversario con un espectáculo, conducido por José Luis Gutiérrez «Guti», donde reunirá sobre el escenario a artistas y formaciones con los que ha compartido vivencias, escenarios y repertorio.

Entradas

Las entradas pueden comprarse en la web del liceo municipal y en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas, a unos precios que oscilan entre los 3 y los 15 euros en función de la localidad y del espectáculo que sea.

Ramos Carrión

Por otro lado, en el Teatro Ramos Carrión el tango es el protagonista de la semana. «Desde el jardín del alma» es el título del espectáculo con el que La Porteña Tango promete una noche de simbolismo y celebración. La propuesta, con la que el grupo celebra sus 17 años sobre el escenario, comparte título con el último disco de la formación y ambos pretenden ser un homenaje al poeta, político, guionista, director de cine y periodista argentino Homero Mazi. Este tributo podrá disfrutarse el sábado, día 27 de septiembre, a las 20.00 horas.

Pases

Las entradas para este espectáculo, a un precio de 22 euros, y para otras propuestas están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en la web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.