Los bomberos de la Diputación de Zamora contarán con cuatro nuevas autobombas y una embarcación

La Diputación de Zamora comprará cuatro nuevos vehículos y una embarcación para los bomberos del consorcio ubicados en los parques de Zamora capital y Toro.

El Consejo Directivo del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, presidido por Javier Faúndez Domínguez, ha aprobado en su última reunión reforzar los medios técnicos con los que cuentan los bomberos profesionales de la provincia, con una inversión total de 1.270.600 euros.

Un importe que permitirá mejorar la capacidad de respuesta en las intervenciones que llevan a cabo diariamente los bomberos en el medio rural zamorano.

Vehículos y equipamientos que serán adquiridos:

Autobomba urbana media : vehículo con cisterna de 3.500 litros de agua, equipado para hacer frente a incendios urbanos y dotado con herramientas de rescate en accidentes de tráfico. Estará destinado al futuro Parque Comarcal de Toro .

: vehículo con cisterna de 3.500 litros de agua, equipado para hacer frente a incendios urbanos y dotado con herramientas de rescate en accidentes de tráfico. Estará destinado al futuro . Autobomba rural media : con cisterna de 4.000 litros, tracción total y un diseño adaptado a terrenos complicados, pensado para incendios de vegetación, en vertederos o en zonas de difícil acceso. También se destinará al Parque Comarcal de Toro .

: con cisterna de 4.000 litros, tracción total y un diseño adaptado a terrenos complicados, pensado para incendios de vegetación, en vertederos o en zonas de difícil acceso. También se destinará al . Autobomba nodriza pesada : cisterna de 12.000 litros con monitor de extinción, diseñada para afrontar grandes incendios y abastecer a otros vehículos. Se incorporará al Parque Zona Centro , ubicado en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en Zamora capital.

: cisterna de 12.000 litros con monitor de extinción, diseñada para afrontar grandes incendios y abastecer a otros vehículos. Se incorporará al , ubicado en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en Zamora capital. Vehículo de mando : destinado al traslado del personal responsable de la coordinación de intervenciones y de la gestión diaria del servicio. Se asignará igualmente al Parque Zona Centro .

: destinado al traslado del personal responsable de la coordinación de intervenciones y de la gestión diaria del servicio. Se asignará igualmente al . Embarcación neumática semirrígida: con motor fueraborda y porta embarcación, permitirá a los bomberos actuar en emergencias acuáticas y operaciones de salvamento. Estará adscrita al Parque Comarcal de Toro.

Un servicio esencial en la provincia

La Diputación de Zamora continúa así con la modernización y mejora del Consorcio Provincial de Bomberos, un servicio que atiende cada año cientos de emergencias en todo el territorio provincial.

"El trabajo de los bomberos profesionales no se limita a la extinción de incendios en los cascos urbanos de las poblaciones, sino que abarca rescates en accidentes de tráfico, intervenciones en inundaciones, retirada de elementos peligrosos, salvamentos en el medio acuático o apoyo en emergencias de protección civil", explican fuentes de la institución provincial.

La licitación de los cinco lotes se publicará de inmediato para que los nuevos vehículos y la embarcación puedan estar operativos a la mayor brevedad.