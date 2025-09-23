Baltasar Lobo protagoniza una nueva muestra en Madrid

El escultor Baltasar Lobo protagoniza una nueva exposición en Zamora.

La muestra “Baltasar Lobo. Pionero de la modernidad”, que abrirá sus miércoles, 24 de septiembre, en la céntrica calle José Ortega y Gasset de Madrid. Contará con siete obras del escultor zamorano de gran formato, que se podrán observar y disfrutar en plena calle, junto a otras quince piezas de tamaño medio, que se exhibirán en los establecimientos que forman parte de Madrid Luxury District, una asociación de comercios ubicados en la llamada Milla de Oro de Madrid.

“Uno de nuestros objetivos es generar una experiencia cultural que esté al alcance de todos los visitantes”, expone Alejandra Urdaneta, gestora cultural y responsable de la firma AGM Art Management, que organiza esta exposición dentro de la iniciativa Madrid Luxury Art.

La propuesta, que consiste en “generar un museo a cielo abierto en la calle Ortega y Gasset” de la capital española, tiene un fin “formativo”, para lo que incorpora una serie de códigos QR donde se puede acceder a la biografía de Baltasar Lobo y a los detalles de cada una de las obras, que han sido cedidas para la ocasión por el galerista venezolano Alejandro Freites, estrechamente vinculado al autor zamorano.

El programa cultural Madrid Luxury Art por cuarta ocasión ha elegido a Lobo como protagonista exclusivo. En las entregas anteriores, la organización ya contó con alguna pieza del zamorano, junto a obras de otros artistas, como Manolo Valdés, Carlos Medina, Alejandro Vega Beuvrin o Aurora Cañero.

En la presente edición, los promotores de “Baltasar Lobo. Pionero de la modernidad”, a cuya inauguración irá la concejala de Cultura y vicepresidenta de la Fundación Lobo María Eugenia Cabezas, confían en que la obra “va a conmover” al espectador porque “tiene fortaleza y sutileza al mismo tiempo”. “Queremos llegar a las nuevas generaciones, porque Lobo es un autor moderno que está vigente”, describen los promotores.

La información que incorpora la muestra a través de códigos QR facilita el recorrido por el circuito expositivo y también será accesible para personas con discapacidad visual.

La exhibición pública se prolongará hasta el próximo 29 de noviembre.