Asprosub dedica su marcha a los afectados por los incendios

"La marcha de las marchas", como calificó Narciso Prieto, responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, a la tradicional caminata promovida desde Asprosub celebrará una edición muy especial el domingo 5 de octubre. Nada más y nada menos que la marcha número 40 en la que vuelven a hacer un llamamiento a los zamoranos y zamoranas a que se unan a la cita que, como novedad, este año dedicará el dinero recaudado a los afectados por los incendios de la comarca de Sanabria.

"Cuando empezamos a hablar de esta edición tan especial, queríamos que aquello que se recaudará se destinase a mejorar las instalaciones de Morales del Vino, pero a partir de agosto hemos cambiado el discurso y pensamos que la humilde aportación de todo el mundo tiene que ser para que la comarca de Sanabria siga manteniendo lo que tanto le ha costado conseguir", explicó el gerente de Asprosub, Isidro Deza.

Los participantes a la marcha se darán cita a las 9.30 horas desde la Plaza de la Marina de Zamora para comenzar un recorrido de unos 14 kilómetros aproximadamente, haciendo su tradicional parada en las instalaciones de Morales del Vino que podrán visitar los participantes. El itinerario culminará sobre el mediodía en el parque León Felipe con la animación a cargo de los artistas zamoranos: Miguel Álvarez, DJ Diamond y Angely. Fin a una caminata que rinde homenaje con su cartelería al año en el que tuvo lugar la primera edición, 1983, año en el que los videojuegos alcanzaron un gran auge con la aparición del personaje Super Mario. Debut de una marcha que fue acogida con gran éxito por parte de la sociedad reuniendo a más de 8.000 personas.

Cariño y apoyo que ha continuado en todos estos años y que el presidente de la asociación, Patricio Santana, alabó, remarcando el importante sostén de Caja Rural de Zamora.