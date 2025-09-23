Más de 200 personas consultan solo sobre conciliación en CC OO

Más de 200 personas, buena parte hombres, han realizado consultas desde enero sobre permisos laborales de conciliación laboral y familiar, en el Servicio de Asesoramiento para la Igualdad de Género de CC OO, gratuito y para el que no es necesaria la afiliación al sindicato, ha explicado su responsable Ana Bérchez para destacar ese aumento como un dato positivo sobre la implicación masculina en tareas que se venían atribuyendo a las mujeres. La técnica cifró en más de 300 las personas que se han informado sobre el permiso de paternidad, para la lactancia, asistencia por cuidados; la adaptación de jornada y la reducción de la misma en este servicio financiado por la Junta de Castilla y León.

El sindicato ha editado una guía básica sobre los derechos de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados de hijos e hijas o familiares de primer grado que tienen a su cargo trabajadores y trabajadoras, un folleto que se entrega a los delegados y delegadas de CC OO en los centros de trabajo.

Agresión sexual

Este servicio ha asesorado y atendido también a una decena de mujeres víctimas de acoso laboral y de acoso sexual en el trabajo, delitos son parejos, ha apuntado Bérchez, que no pudo precisar cuántas consultas suman uno y otro caso. La formación en violencia de género y acoso sexual a representantes sindicales de CC OO es otro de los puntos en los que está trabajando el servicio desde esta misma semana, al objeto de facilitar ayuda de las compañeras que estén sufriendo "estas situaciones peliagudas, difíciles de gestionar" para la empleada y para la empresa. La semana próxima está previsto que sea en la sede del sindicato en Benavente. CC OO llevará a las Cortes autonómicas el pacto integral y estatal de cuidado, conciliación, corresponsabilidad y prevención del acoso.

