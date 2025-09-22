Zamora se vuelca con la Noche Blanca del Románico

El casco histórico fue un ir y venir constante de gente hasta altas horas de del sábado incluso turistas se sorprendieron al encontrarse tanta actividad nocturna. El motivo, la celebración de la segunda edición de la Noche Blanca del Románico de Zamora que combinó música, teatro, poesía y patrimonio con casi una treintena de propuestas en distintos espacios.

Concierto de Víctor Iniesta en San Antolín. / Cedida

La lluvia que cayó cuando arrancaba la iniciativa parecía que iba a afectar a la participación y puso en jaque a la organización que decidió que los conciertos al aire libre planteados en la zona antigua se trasladaran al Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, como sucedió con el de Huckleberry, y que los previstos en el puente de Piedra si llovía, tuvieran lugar en la Fundación Rei Afonso Henriques.

Las casas del pintor Antonio Pedrero y de Agustín García Calvo, que se sumaban por primera vez, contaron con público desde la apertura de sus puertas e incluso con la medianoche todavía había público deseoso de acceder. Muchos fueron quienes quisieron descubrir qué se escondían tras fachadas e incluso seguro que más de uno descubrió la existencia de la editorial Lucina y figura del intelectual zamorano fallecido en 2012.

Otro de los espacios que habitualmente permanece cerrado y que participó correspondió a la carpa instalada en el parque de San Martín. En la entrada habían situado un cordón para restringir el acceso, aunque se podían contemplar a mano derecha los grupos escultóricos del Santo Entierro y la Borriquita, a la izquierda los de la Vera Cruz y la mesa de la Virgen de la Esperanza en tanto que enfrente se encuentran el Cristo de la Laguna, la Santa Cruz y el palio vacío de la Virgen de los Clavos, ausente como varias piezas del Longinos al formar parte de la exposición sobre Ramón Álvarez que abre sus puertas en la sala de exposiciones de la Encarnación el lunes 22.

Actuación en Santa María la Nueva / Cedida

En este marco hubo un concierto que no figuraba en el programa. El regalo lo efectuó el grupo Lignum Sonus, que tocaba a las 00.30 horas en Santa María Lanueva, que optó por acercarse a la instalación que hace las veces de Museo de Semana Santa donde interpretó conocidas marchas de Semana Santa para sorpresa de una treintena de personas, fundamentalmente semanasanteros.

Otra sorpresa supuso el concierto de Shuarma, quien se entregó en toda la actuación e interactuó con el público. Su recital acabó siendo en un abarrotado patio de la casa de Antonio Pedrero para desconcierto de algunos, ya que únicamente se informó de la modificación del sitio en un "reel" en el Instagram de las Noches Blancas del Patrimonio. "Si estás en un concierto no estás pendiente del móvil. Tenían que haber puesto algún cartel en las Ciudades Medievales" se lamentaba un asistente que llegó con el concierto avanzado.

Actuación en la casa de Agustín García Calvo. / Alba Prieto / LZA

También hubo recitales en el Archivo Histórico de Zamora, que también abrió sus puertas permitiendo que el público descubriera su singular patio, y en numerosos templos como Santiago de los Caballeros, un marco excepcional para la música, San Andrés, San Antolín o San Ildefonso, donde el órgano sonó de la mano de Víctor Aliste.

También tuvo cabida el teatro, en las aceñas de Olivares donde Cándido de Castro explicó la utilizadas de esas construcciones y la poesía brilló en Semuret. Bajo el paraguas de "Rincones literarios" declamaron poesía los autores Víctor M. Diez, Jorge M. Molinero y Fermín Ferrero. Este último poeta decía que "no hubiese escrito poesía si no fuese porque la oí a poetas. Escuché a José Hierro y a Claudio Rodríguez lo que me llevó a escribir poesía a partir de la prosa".

Concierto de Cacia en el patio de la casa de Antonio Pedrero / Alba Prieto / LZA

El broche final correspondió a Dulzaro que cantó en medio del Puente de Piedra y a ras de suelo. La preciosa ubicación, con la catedral iluminada de fondo, sin embargo dificultó que el vallisoletano fuera visto por parte del público y el aire reinante complicó su escucha.

