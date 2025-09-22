El tango reina en el Teatro Ramos Carrión

El tango es el protagonista absoluto de la semana en el Teatro Ramos Carrión.

“Desde el jardín del alma” es el título del espectáculo con el que La Porteña Tango promete una noche de simbolismo y celebración.

La propuesta, con la que el grupo celebra sus 17 años sobre el escenario, comparte título con el último disco de la formación y ambos pretenden ser un homenaje al poeta, político, guionista, director de cine y periodista argentino Homero Mazi. Este tributo podrá disfrutarse el sábado, día 27 de septiembre a las 20.00 horas.

La Porteña Tango puede presumir de ser el grupo de tango argentino de mayor audiencia en Europa, con más de 800 conciertos realizados en los escenarios de 23 países. Este 2025, se cumplen 17 años de aquel primer concierto del grupo, que nació en un pequeño local nocturno y que hoy recorre el mundo con sus espectáculos de música y danza.

Tal éxito ha llevado al grupo a editar editado cinco trabajos de estudio con el mítico sello Melopea de Argentina y la producción del Maestro Litto Nebbia, y a presentar con gran repercusión sus espectáculos de música y danza en los más célebres teatros y festivales del mundo llegando a superar las 80 representaciones por año.

Miguel Assal

Por otro lado, en el Ramos Carrión acogerá en octubre una conferencia a cargo de Miguel Assal. El santanderino licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con una amplia experiencia profesional en el campo de la seguridad y las urgencias (Prear, SAMU, Sanidad Táctica y un largo etcétera) cuenta con más de trece millones de seguidores entre sus cuentas de Instagram, Facebook, Tik Tok y Youtube.

El próximo domingo 5 de octubre, llegará por primera vez a Zamora con su ponencia titulada “Salvar vidas”, en la que ofrecerá los mejores consejos y técnicas para enfrentarse a una emergencia real en nuestro día a día.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo dependiente de la Diputación de Zamora.