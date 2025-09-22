Municipal
Talleres para niños y adultos para celebrar en Zamora la Semana de la Arquitectura
La actividad dirigida por la divulgadora Bea Barrio y Mini2AC se centra en el edificio de la antigua Caja Duero de la calle Santa Clara
A. F.
El Ayuntamiento de Zamora ha organizado junto a la arquitecta y divulgadora zamorana Beatriz Barrio y el arquitecto al frente del centro Mini2AC, Alberto Alonso, unos talleres con motivo de la Semana de la Arquitectura.
Bajo el nombre "Aquí podría estar pasando algo" los talleres tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de octubre de 17.30 a 18.30 horas y se impartirán a la vez a un grupo de diez adultos y a otro de diez niños de 7 a 16 años, con diez plazas para cada uno de ellos en cada una de las tres jornadas.
Los talleres serán gratuitos, impartidos por Bea Barrio y Alberto Alonso, con introducción de Paco Somoza, y las inscripciones se pueden realizar desde este miércoles en la web apuntame.lineazamora.es. En ellos se analizará el edificio Casa Valentín Guerra de la calle Santa Clara, la antigua sede central de Caja Duero en Zamora.
En la actividad colabora la delegación de Zamora del Colegio Oficial de Arquitectos de León.
