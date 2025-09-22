Sanitarios y educadores, los trabajos con más empleados en Zamora

Septiembre es sinónimo de nuevos propósitos. Apuntarse al gimnasio, dejar de fumar, empezar una dieta... Pero también de buscar o cambiar de trabajo. Para quienes estén pensando en dar el gran paso, esta es la radiografía del empleo en la provincia de Zamora con los perfiles más demandados.

El currículum más buscado está relacionado con sector sanitario, seguido de los educadores. Juntos lideran la lista de las personas afiliadas a la Seguridad Social durante el año pasado. Así, según datos facilitados por el Observatorio de las Ocupaciones del Sepe, en la provincia hay más de 4.000 personas empleadas como sanitarios, mientras que se superan los 3.000 en el caso de los educadores.

A falta de una industria que tire del empleo, los servicios públicos son los mayores empleadores. Por detrás, el comercio al por menor, con casi 3.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social. El informe revela también cuáles son las profesiones con más demanda y contratación en la provincia. Así, los camareros, el personal de limpieza y los peones de industrias manufactureras son los perfiles con más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, por encima de los vendedores de tiendas y almacenes o los trabajadores en cuidados personales a domicilio.

El informe sobre Mercado de trabajo en Zamora avisa además de las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo. Destacan las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, la explotación forestal, la educación y las actividades de construcción especializada, que encabezan la lista de empleos con mejores salidas laborales. Y todo en una provincia, la de Zamora, donde el 60% de los parados registrados logran un puesto de trabajo antes de cumplir los doce meses inscritos como demandantes de empleo. Y eso a pesar de que las dificultades para lograr un puesto de trabajo aumentan de forma considerable entre los mayores de 45 años, según señala el informe, ya que este nicho de población representa tres cuartas parte del paro de larga duración en la provincia. Un desempleo que, además, encabezan las mujeres, ya que representan seis de cada diez personas en paro en la provincia.

Mejores perspectivas

En cuanto al número de contrataciones, hay cuatro sectores que destacan por encima del resto. Así, el número de contratos firmados en el último año entre los peones agropecuarios aumentó un 148%, seguido de los empleados domésticos, donde se incrementaron un 141%. Le siguen los deportistas (con un aumento del 58%) y los peones de obras públicas (55% más).

En el caso de los menores de 30 años, los trabajadores de los cuidados personales, los peones agropecuarios y los empleados de servicios de correos (excepto trabajadores de mostrador) lideran la contratación en la provincia. Un perfil que cambia en el caso de las mujeres, ya que son más contratadas como peones agropecuarios, empleadas domésticas y auxiliares de enfermería de Atención Primaria. n