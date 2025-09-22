Las residencias caninas de Zamora mejor valoradas por los propios zamoranos

"Tengo un perrito pequeño (bichón maltés) y busco residencia canina para una semana que sea totalmente de confianza. Necesito que me mantengan informada los días que esté mí perrete alli. Por vuestras experiencias, ¿cuál me recomendaríais?". Una zamorana publicaba esta pregunta hace unas horas en el grupo de Facebook 'Somos Zamora - Ayudemos a Zamora y a los Zamoranos 2 (provisional)', una comunidad con miles de usuarios.

Este y otros grupos similares de Facebook formados por zamoranos que viven en la provincia y en la diáspora sirven para compartir fotografías, inquietudes, plantear debates, vender productos... y hasta realizar consultas para que otros zamoranos compartan su conocimiento y experiencia en determinados temas. En este caso, sobre residencias caninas.

Las mejores residencias caninas de Zamora

Las residencias caninas más recomendadas por los zamoranos de este grupo de Facebook han sido el hotel canino y felino Kabluna, en Corrales del Vino, la residencia canina Cadenas, en Villaralbo, y la residencia canina Villa Anouk, en Morales del Vino.

Sobre la primera, una usuaria del grupo asegura que "te lo tratarán como un rey y cuentan con veterinario allí mismo". "Mira en su pagina web. Te hacen videos del animal y depende del tipo de servicio que contrates creo que puedes verlo por webcam 24 horas", añade otra usuaria.

"Yo en su día dejaba a mi Yorki en Cadenas (carretera vieja de Villaralbo), y estaba en todo momento en contacto vía WhatsApp con el cuidador, y te aseguro que Lucas era feliz allí, ya que tiene mas de 1000 metros de campo para ellos", ha contado otra mujer en el apartado de respuestas de la publicación.

Estas recomendaciones le serán de mucha utilidad a la autora de la publicación que planteó la cuestión en primer lugar, y también al resto de miembros de este grupo zamorano de Facebook, que ya sabrán dónde llevar a su mascota en el caso de que necesiten dejarla en un lugar donde pueda estar bien atendida.