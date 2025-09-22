El Programa de Fidelización de Sanidad refuerza la estabilidad de la plantilla en Zamora que ha "estado prácticamente cubierta" durante el verano, afirma Prada

La gran afluencia de personas en los pueblos durante este verano no se ha notado especialmente en los centros de Salud, según ha expresado hoy el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada. "No ha habido ningún tipo de incidencia en Sanabria por ningún tipo de necesidad de atención diferenciada, ni tampoco durante los incendios hubo una necesidad específica de profesionales, lo cual cabe concluir que ha sido un verano tranquilo a pesar de la gran afluencia de personas", ha declarado.

Correcta prestación de la atención ambulatoria, "sin que nadie haya manifestado una preocupación o una necesidad mayor de profesionales en ese ámbito", ha resaltado. En este sentido, ha recordado que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo el Programa de Fidelización que ha logrado captar a 26 profesionales para la Gerencia de Zamora, reforzando la estabilidad de la plantilla. Paralelamente, en materia de formación MIR, el Área de Salud de Zamora ha cubierto 22 plazas. "Las dos vacantes que se produjeron en el mes de junio se cubrieron a lo largo del verano, por lo tanto, la plantilla ha estado prácticamente cubierta salvo alguna incidencia de bajas y vacaciones que lógicamente se producen a lo largo del verano", ha precisado.

Respecto a las agresiones a sanitarios, en este primer semestre se han registrado ocho que se han producido en Centros de Salud. En concreto, se ha tratado de "menosprecios hacia el personal sanitario" y no agresiones físicas. Denuncias, "difíciles de probar", pero que hay que tramitar con el fin de "proteger a este personal sanitario que lleva a cabo una labor importantísima en nuestra sociedad", ha pronunciado Prada.

El delegado territorial, Fernando Prada, preside el Consejo de Salud de Área de la provincia de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Durante el Consejo de Salud de Área, se han abordado también el resto de actuaciones desarrolladas en esta materia durante el primer semestre de 2025, destacando la prevención y promoción de la salud. En este punto, se ha puesto de manifiesto la apuesta del Servicio Territorial de Sanidad por la detección precoz de enfermedades. Destacan los programas de cribado de cáncer de cuello de útero, en mujeres de 25 a 64 años, con una participación del 76%, y la realización de más de 6500 mamografías a mujeres de entre 45 y 74 años. A ello hay que añadir, la campaña de detección de cáncer colorrectal en población de 50 a 74 años, con un 33% participación.

En cuanto a la salud infantil, continúa la detección precoz de enfermedades congénitas, ampliándose el programa a 5 nuevas enfermedades. Estas iniciativas, junto a las campañas de educación para la salud, han marcado la estrategia preventiva. Asimismo, en Zamora, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) ha alcanzado una cobertura del 97,9%.

La sección de epidemiología no ha detectado nada importante en cuanto a enfermedades o brotes significativos. Por su parte, el Centro de Vacunación Internacional ha atendido en el primer semestre a 466 viajeros, con un total de 1.427 tratamiento y 100 pautas de quimioprofilaxis, lo que refleja un aumento notable de la demanda. Desde la Junta de Castilla y León se recuerda la importancia de planificar las consultas con una antelación de entre cuatro y doce semanas antes del viaje.

Equipamiento y nuevas tecnologías

El delegado territorial ha destacado también el trabajo del Área de Salud de Zamora para la mejora con las nuevas tecnologías como el programa de Cirugía Robótica en el CAZA, la mejora de la dotación tecnológica en Atención Primaria con nuevos equipos de diagnóstico dentro del Plan PRIMAP y la continua mejora de la conectividad en consultorios locales mediante unidades portátiles MIFI. Asimismo, se trabaja en los planes funcionales del Centro de Salud de Villalpando y del nuevo Virgen de la Concha.

Atención Primaria y nuevos servicios

La Junta ha impulsado también en Zamora la incorporación de nuevos procesos asistenciales en Atención Primaria, entre los que destacan, la extensión de la interconsulta no presencial a más servicios hospitalarios como la de teledermatología y telepresencia, junto a la prescripción de ejercicio físico en La Guareña y Puebla de Sanabria.

Entre los proyectos innovadores destacan la extensión del programa ‘Ícaro Alcohol’ a los Puntos de Atención Continuada, la estrategia autonómica de prevención de la conducta suicida y la realización de talleres de RCP en los centros educativos de Zamora. Además, se ha realizado el proyecto de investigación de estudio de Aneurisma de Aorta Abdominal mediante ecografía en varones fumadores o exfumadores.

Salud pública y sanidad ambiental

En materia de sanidad ambiental, los incendios forestales de este verano han motivado una campaña especial de vigilancia de la calidad del agua en los municipios afectados, con visitas técnicas, análisis y recomendaciones de prevención. La sección de protección de la salud continua con las inspecciones en piscinas públicas climatizadas, residencias y hoteles, especialmente en relación con la legionela.