Profesionales de residencias se forman en el Hub de la Aldehuela sobre el uso de andadores inteligentes y bidés elevadores

De nada sirve contar con innovadores productos sino se hace un uso adecuado de ellos. Con esta premisa, el Hub Tecnológico de la Aldehuela de Zamora impulsó una formación pionera dirigida a los profesionales de las residencias públicas de Castilla y León. Los protagonistas indiscutibles de la cita: los andadores inteligentes y los bidés elevadores que se fabrican en el centro tecnológico y empresarial promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en colaboración con el Clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente).

Una veintena de trabajadores del sector de los cuidados de toda la Comunidad participaron de manera presencial en la formación a la que también tuvieron acceso otro numeroso grupo de profesionales de manera online. Un equipo de Cartif, en concreto de su área de investigación aplicada de tecnología en el ámbito del bienestar y la salud, fue el encargado de explicar el uso de las dos herramientas concebidas para mejorar la movilidad, higiene y bienestar de personas mayores o con movilidad reducida.

Taller sobre el uso de los andadores y bidés elevadores. | CEDIDA

La sesión abordó el uso y características de los andadores inteligentes, dispositivos motorizados para la asistencia en la marcha de las personas mayores o con problemas de movilidad reducida o de equilibrio. En cuanto a sus principales características, se destacó la geolocalización del dispositivo que cuenta con aviso de emergencia hasta a tres contactos diferentes. Asimismo, se incidió en el control de la postura que ofrece durante la marcha, los cinco niveles de asistencia con el fin de ajustarse mejor a la persona o la regulación de la distancia del usuario al andador. Innovadora solución que facilita su uso gracias a una interfaz de usuario sencilla mediante botones e indicadores luminosos y una autonomía de más de treinta y cinco horas y carga completa en menos de diez horas. Combinación de tecnología avanzada y diseño ergonómico que tiene como fin último permitir al usuario desplazarse con mayor seguridad, adaptándose a su entorno y necesidades.

Respecto a los bidés elevadores, los profesionales de Cartif recordaron que se trata de una solución que facilita el uso del baño para personas con movilidad reducida. Sus principales características son sus funciones automatizadas de lavado, secado y elevación; además de sus controles intuitivos y remotos. También, cuentan con modos de lavado especializados, ajuste de temperatura de agua y asiento y un aviso de emergencia a contactos.

Sesión formativa en el Hub de la Aldehuela. | CEDIDA

Dos herramientas que dan un paso más hacia el futuro de los cuidados y que centraron el curso que cumplió con su objetivo de capacitar a los profesionales en el uso seguro y eficiente de estas tecnologías, fomentando la autonomía de los usuarios mediante herramientas adaptadas. Taller en el que no se olvidó poner el foco en la promoción de la humanización en el cuidado asistencial, difundiendo el conocimiento sobre innovaciones aplicadas al envejecimiento activo.

Jornada formativa en Zamora que no solo permitió a los asistentes familiarizarse con ambos dispositivos, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre el papel de la tecnología en el cuidado diario. Importante interacción entre profesionales del sector que avanza en la adecuada implementación de estas herramientas en las residencias de Castilla y León.

Suscríbete para seguir leyendo