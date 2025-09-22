Los positivos por alcohol bajan un 18,37% en diez años en Zamora

Los positivos por alcohol en las carreteras de la provincia de Zamora se han reducido un 18,37% desde el año 2015. No obstante, las denuncias por dar positivo en drogas han aumentado más del doble en la última década. En concreto, las sanciones tramitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) por dar positivo en alcohol al volante han pasado de 528 a 431. En cambio, las multas por conducir tras ingerir drogas o estupefacientes han aumentado, pasando de 275 a 431.

Un fenómeno similar al conjunto de Castilla y León donde los positivos por alcohol en las carreteras se reducen un 15,7%, pasando de 6.395 a 5.386, mientras que los de drogas casi se triplican en estos últimos diez años, de 2.536 a 6.936, según los datos ofrecidos por Ical. Por provincias, León se situó en cabeza el pasado año tanto en positivos por drogas, con 1.369, como en alcohol con 1.273. En drogas, tras la provincia leonesa se sitúa Ávila (1.184), por delante de Segovia (910), Palencia (665), Burgos (652), Valladolid (632), Zamora (592), Soria (481) y Salamanca (451). En cuanto a los positivos por alcohol, después de León aparece la provincia de Segovia, con 845, Valladolid (721), Burgos (621), Salamanca (472), Zamora (431), Palencia (382), Ávila (375) y Soria (266).

La concienciación de la población sobre los riesgos y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol gracias al refuerzo de las campañas es uno de los motivos de que cada vez sean menos los conductores que dan positivo en los controles. Asimismo, en los últimos años han aumentado los controles y se ha generado un mayor rechazo social al hecho de beber y después coger el coche. En definitiva, el "si bebes, no conduzcas" ha calado en la sociedad gracias también a que desde los años sesenta la DGT viene realizando estas campañas de concienciación y de control contra el alcohol al volante.

Respecto a los test de drogas, los primeros llegaron en 2010. Desde la implantación de ambos, su número ha ido aumentado y en la actualidad la DGT se ha marcado como objetivo realizar 30.000 pruebas diarias en las carreteras españolas.

En lo que respecta al importante aumento de positivos en drogas, una de sus principales razones estaría en el incremento del número de controles que se realizan, así como la mayor eficacia de los tests en la detección de estupefacientes. Antes era más difícil detectar drogas en controles de tráfico de manera sistemática, mientras que actualmente se emplean test salivales rápidos y fiables, lo que también ha incrementado el número de positivos registrados. Así, los test de drogas se realizan sobre una muestra de saliva del conductor y detectan cinco tipos distintos de droga: anfetaminas, opiáceos, metanfetaminas, cannabis y cocaína, siendo estas dos últimas las más frecuentes.