Las pérgolas de madera llegan a los parques de Zamora, las primeras en La Alberca

Dos pérgolas de madera para dar sombra en verano son el elemento novedoso que se incluirá en el nuevo parque que el Ayuntamiento habilitará en el barrio de La Alberca de Zamora y que en un futuro presente extender a las nuevas zonas de juego infantil que se habiliten en la ciudad.

El concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, ha dado cuenta de ese detalle durante la presentación del nuevo parque infantil que, con un presupuesto de unos 48.000 euros, licitará próximamente el Consistorio. La zona de juego infantil se ubicará en la calle Arañuelos e incluirá también dos bancos que, también como novedad, serán de polietileno en vez de madera. Sobre las pérgolas, Novo indicó que se ponen porque existe una demanda generalizada de que los parques cuenten con zonas de sombra y por ello esa intervención se "replicará" en otros parques.

El nuevo de La Alberca también tendrá columpios cesta, dos balancines y un multijuego para trepar, además de una fuente de agua potable y papeleras. Ese parque sustituirá al existente anteriormente que se situaba enfrente, del que se retirarán los elementos de juego, y se acondicionará como zona de suelta libre de perros, según ha detallado el concejal.

Esa zona de juego se sumará a las que se sacarán a licitación en los próximos días proyectadas en la urbanización siglo XXI que suman a las renovaciones integrales acometidas ya en los parques de Las Viñas y de la calle Amor de Dios del barrio de Pinilla. Igualmente, en La Josa se habilitará un nuevo parque infantil.