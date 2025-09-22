Pablo Novo ve la concentración por el tren de Sanabria en Madrid "una cruzada personal" de Soto

El concejal del Ayuntamiento de Zamora y presidente de la Mesa de Trabajo del Ferrocarril de Zamora, Pablo Novo, ha asegurado este lunes que la concentración prevista el sábado en Madrid para reivindicar la recuperación de paradas del AVE en la comarca de Sanabria es una "cruzada, más por su cuenta" del responsable de COAG en la comarca, José Manuel Soto, que una acción colectiva.

Novo ha lamentado que no se hayan dirigido formalmente a esa mesa de trabajo ni al Ayuntamiento para organizar esa acción de protesta y, aunque aclara que desde esa plataforma zamorana en favor del ferrocarril apoyan la movilización y desean que tenga "mucho éxito", ha considerado que no tiene el carácter colectivo de una jornada reivindicativa como lo fue, por ejemplo, la movilización llevada a cabo en la ciudad de Zamora el pasado 1 de junio.

Por su parte, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, ha afeado al Gobierno de España el «planteamiento económico» utilizado para justificar la supresión de paradas del AVE en Sanabria.

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, señaló que los datos que indican que «hay más usuarios en Sanabria que antes del 9 de junio».

Ambos coincidieron en una mesa redonda del congreso «Somos Castilla y León». Santano, preguntado por el tema, aseguró que es «imposible satisfacer en el corto y medio plazo las necesidades que todos los territorios plantean» y se preguntó «cuántas ciudades de ese tamaño (Puebla de Sanabria) tienen seis frecuencias de alta velocidad», según informa Ical. Por ello, planteó que el debate está en «cómo resolver la movilidad a la que tienen derecho en Sanabria pero sumando todos los modos del transporte» y «la mejor respuesta» es la «multimodal».